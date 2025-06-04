В Казахстане умер высокопоставленный чиновник

3 июня 2025 года стало известно о смерти Нуржана Жумадилова — руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области. Ему было 55 лет, сообщает Lada.kz

Нуржан Жумадилов. Фото: gov.kz

Память о человеке и профессионале

Как сообщили на официальном сайте управления, коллектив учреждения выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Жумадилова. В некрологе его описали как грамотного и человечного руководителя, который был открыт для общения и всегда готов прийти на помощь.

«Скромный, гуманный, трудолюбивый, добродушный — он всегда оставался честным и простым человеком. Его жизненный путь стал примером профессионализма и порядочности. Нуржан Жумадилов занимал особое место в нашем коллективе», — говорится в заявлении ведомства.

Биография и образование

Нуржан Жумадилов родился 25 октября 1969 года в селе Тарбагатай Аягозского района Семипалатинской области. Он получил два высших образования:

окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов»;

затем завершил обучение в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Д. Серикбаева, где получил диплом экономиста.

Карьера в дорожной отрасли

Свою профессиональную деятельность Жумадилов начал в 1993 году в качестве дорожного мастера в ДЭУ-25. В последующие годы он последовательно продвигался по карьерной лестнице, занимая такие должности, как:

прораб и начальник производственно-технического отдела ДЭУ-25;

руководитель ДЭУ-71 ВКО филиала РГП «Казахавтодор»;

начальник отдела контроля качества и приемки выполненных работ в областном департаменте Комитета автодорог.

С 2009 по 2014 год он занимал пост заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО. Затем, с 2014 по 2018 годы, возглавлял РГУ «Шығысжоллаборатория». Позже вернулся в управление, где с 2018 по 2021 годы работал в должности руководителя.

Госслужба и возвращение в управление

В 2021–2022 годах Жумадилов занимал пост заместителя акима Восточно-Казахстанской области. В сентябре 2022 года он вновь возглавил Управление пассажирского транспорта и автодорог региона.