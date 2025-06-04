Вместо штрафа — уборка улиц: в Казахстане вводят новое наказание за повторные нарушения

С начала осени 2025 года в Казахстане вводится новая альтернатива денежным штрафам за нарушение правил дорожного движения — обязательные общественные работы. Нововведение прописано в поправках к Административному кодексу и должно, по мнению властей, повысить ответственность участников дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz

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Вместо штрафа — метла и жилет

С 1 сентября за определённые повторные правонарушения водителей, пешеходов и пользователей самокатов будут привлекать к физическим работам. Так, предусмотрено:

20 часов общественных работ — альтернатива штрафу в размере 40 МРП (примерно 138 000 тенге);

Это наказание будет назначаться водителям , которые вторично не уступили дорогу автомобилю скорой помощи или полицейскому транспорту ;

Та же мера коснётся пешеходов и владельцев самокатов, если они повторно нарушили ПДД и стали причиной ДТП в течение одного календарного года.

Полицейские предлагают усилить эффект

В Министерстве внутренних дел считают, что мера может быть ещё эффективнее, если придать ей публичный характер. В частности, предлагается:

Обязать нарушителей во время выполнения общественных работ носить яркие жилеты ;

На жилетах может быть размещена надпись «Отдать долг обществу», которая будет видна окружающим.

По замыслу инициаторов, ношение таких жилетов сделает наказание более наглядным и поможет сформировать у нарушителей чувство ответственности перед обществом. В то же время эта мера не будет действовать вне рамок самих работ — то есть граждане не обязаны будут носить жилет постоянно.

Цель — повышение дисциплины

По мнению представителей МВД РК, подобная практика способствует формированию правовой культуры и дисциплины среди граждан. Публичное выполнение наказания должно стать сдерживающим фактором и снизить число нарушений ПДД, особенно тех, что создают угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.