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04.06.2025, 12:52

В Казахстан продолжают массово переезжать граждане из стран СНГ: кто и откуда

Новости Казахстана 0 1 148

По данным Бюро национальной статистики, за первый квартал 2025 года в Казахстан прибыло почти пять тысяч человек. Большинство из них — граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Эти сведения были озвучены 4 июня 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Основные показатели миграции в I квартале 2025 года

  • Общее число прибывших: 4923 человека

  • Количество выбывших: 1122 человека

  • Сальдо миграции (разница между въездом и выездом): +3801 человек

Таким образом, в страну въехало значительно больше людей, чем покинуло её, что свидетельствует о положительном миграционном балансе.

Лидеры по числу мигрантов — Узбекистан и Россия

Основной поток мигрантов традиционно поступает из стран СНГ. На долю этих государств приходится:

  • 84,1% всех прибывших

  • 68% всех выбывших

Среди тех, кто переехал в Казахстан с видом на жительство из стран СНГ (всего — 4137 человек), наиболее многочисленны:

  • Граждане Узбекистана — 2614 человек

  • Граждане России — 982 человека

Мигранты из других стран

Кроме СНГ, Казахстан в начале года привлек также жителей других государств. Из них прибыло:

  • Из Китая — 427 человек

  • Из Монголии — 129 человек

  • Из Турции — 57 человек

Всего из стран вне СНГ въехало 783 человека.

Где предпочитают селиться приезжие

Наиболее привлекательными регионами для новых жителей стали:

  • Алматинская область — 1649 человек

  • Мангистауская область — 764 человека

  • город Алматы — 687 человек

Кто именно переезжает

Преобладающее число мигрантов — это люди в трудоспособном возрасте. Согласно данным ведомства:

  • 61,7% всех прибывших находятся в возрастной группе от 20 до 44 лет

Это указывает на то, что в Казахстан в основном едут молодые и активные граждане, что может быть связано с трудовой миграцией, поиском лучших условий жизни и возможностями трудоустройства.

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