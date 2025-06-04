В Казахстан продолжают массово переезжать граждане из стран СНГ: кто и откуда

По данным Бюро национальной статистики, за первый квартал 2025 года в Казахстан прибыло почти пять тысяч человек. Большинство из них — граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Эти сведения были озвучены 4 июня 2025 года, сообщает Lada.kz
Общее число прибывших: 4923 человека
Количество выбывших: 1122 человека
Сальдо миграции (разница между въездом и выездом): +3801 человек
Таким образом, в страну въехало значительно больше людей, чем покинуло её, что свидетельствует о положительном миграционном балансе.
Основной поток мигрантов традиционно поступает из стран СНГ. На долю этих государств приходится:
84,1% всех прибывших
68% всех выбывших
Среди тех, кто переехал в Казахстан с видом на жительство из стран СНГ (всего — 4137 человек), наиболее многочисленны:
Граждане Узбекистана — 2614 человек
Граждане России — 982 человека
Кроме СНГ, Казахстан в начале года привлек также жителей других государств. Из них прибыло:
Из Китая — 427 человек
Из Монголии — 129 человек
Из Турции — 57 человек
Всего из стран вне СНГ въехало 783 человека.
Наиболее привлекательными регионами для новых жителей стали:
Алматинская область — 1649 человек
Мангистауская область — 764 человека
город Алматы — 687 человек
Преобладающее число мигрантов — это люди в трудоспособном возрасте. Согласно данным ведомства:
61,7% всех прибывших находятся в возрастной группе от 20 до 44 лет
Это указывает на то, что в Казахстан в основном едут молодые и активные граждане, что может быть связано с трудовой миграцией, поиском лучших условий жизни и возможностями трудоустройства.
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