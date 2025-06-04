В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят

Власти Казахстана подготовили законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан». Он приурочен к государственному празднику, который отмечается 30 августа, и предусматривает освобождение от уголовной ответственности или основного наказания ряда категорий осужденных и обвиняемых, сообщает Lada.kz

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Кто подпадает под амнистию

Согласно проекту, амнистия распространяется на следующие категории:

Лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести.

Лица, совершившие преступления средней тяжести , при условии, что: ущерб не был причинен, ущерб был полностью возмещен, либо по делу не предъявлен гражданский иск.

Социально уязвимые категории, совершившие преступления средней тяжести — вне зависимости от наличия ущерба или иска.

Кто входит в социально уязвимые категории

К числу лиц, которые получат амнистию как социально уязвимые, отнесены:

Ветераны и приравненные к ним лица в соответствии с законом «О ветеранах».

Несовершеннолетние — лица, не достигшие 18 лет на момент совершения правонарушения.

Пожилые граждане : женщины от 50 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше — на день вступления закона в силу.

Беременные женщины.

Матери (в том числе опекуны и усыновительницы), не лишённые родительских прав и воспитывающие детей младше 18 лет либо имеющие на иждивении детей с инвалидностью.

Мужчины , являющиеся единственными родителями несовершеннолетних детей, включая детей с инвалидностью, при условии сохранения родительских прав.

Лица с инвалидностью I и II группы, которым осталось отбывать не более одного года и у которых отсутствуют дисциплинарные нарушения.

Что предусматривает амнистия

Законопроект охватывает не только действующих осужденных, но и тех, чьи дела находятся в стадии расследования или судебного разбирательства. Документ предполагает:

Прекращение уголовных дел по преступлениям, попадающим под действие закона.

Освобождение от уголовной ответственности лиц, дела которых ещё не рассмотрены судом.

Освобождение от отбывания основного наказания осужденных, подпадающих под условия амнистии.

Сокращение сроков или размера основного наказания для части лиц, совершивших преступления средней тяжести.

Дополнительные наказания могут быть сохранены, если иное не предусмотрено судебным решением.

Кто не подпадает под амнистию

Законопроект чётко определяет категории лиц, на которых амнистия не распространяется. Среди них:

Коррупционеры .

Террористы и экстремисты , а также лица, совершившие преступления с признаками экстремизма.

Лица, применявшие пытки.

Рецидивисты , осуждённые при наличии опасного рецидива.

Осуждённые к пожизненному лишению свободы или ранее приговорённые к смертной казни, заменённой на лишение свободы.

Участники организованных преступных групп , включая транснациональные и террористические организации.

Лица, уже полностью отбывшие наказание.

Лица, осуждённые за совокупность преступлений , если хотя бы одно из них не подпадает под действие амнистии.

Осуждённые за умышленные преступления во время отбытия наказания.

Осуждённые за тяжкие преступления и другие особо опасные деяния.

Предыдущая амнистия

Последняя амнистия в Казахстане проводилась в 2021 году — в честь 30-летия Независимости. Тогда:

Около 1 000 человек были освобождены от наказания.

Около 5 000 уголовных дел было прекращено.

Заключение

Амнистия, приуроченная к юбилею Конституции, станет значимым шагом гуманизации уголовной политики в стране. Она затронет преимущественно тех, кто совершил менее опасные преступления, а также социально уязвимые слои населения. Законопроект находится в стадии обсуждения, и его принятие ожидается к памятной дате — 30 августа 2025 года.