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04.06.2025, 14:22

Циклон с дождями и градом накроет Казахстан: жара начнет отступать

Новости Казахстана 0 2 210

С 5 по 7 июня на территорию Казахстана с северо-западного направления вновь движется циклон, который принесет с собой резкие изменения погодных условий. Ожидаются обильные осадки, грозы, град и снижение температурного фона, особенно на юге страны. Об этом сообщает РГП «Казгидромет», передает Lada.kz

Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru

Переменчивая погода продолжает удерживать лето

По информации синоптиков, устойчивого летнего тепла в Казахстане по-прежнему не наблюдается. Причиной тому служат циклоны, которые регулярно перемещаются через территорию республики. Вместе с ними приходят атмосферные фронты, вызывающие нестабильность в погодных условиях.

«Жаркое лето никак не может установиться. Через Казахстан один за другим проходят циклоны, провоцируя осадки и понижение температуры», — отметили в «Казгидромете».

Где ждать сильных дождей и града

По прогнозу, очередной атмосферный вихрь принесёт:

  • Ливни и грозы — практически по всей территории страны;

  • Сильные дожди — преимущественно на западе, севере и востоке Казахстана;

  • Град — возможен в отдельных регионах, преимущественно в зонах сильных осадков.

Такие погодные явления способны повлиять на дорожную ситуацию, сельское хозяйство и общее самочувствие людей.

Температурный фон: прохлада на севере, спад жары на юге

С приходом циклона температурная картина также претерпит изменения:

  • На севере страны в дневное время воздух будет прогреваться до +20…+28°C.

  • На юге начнётся постепенное снижение жары. Если в начале периода еще будет жарко, то уже 7 июня дневные температуры составят +27…+35°C, что ниже недавних показателей.

Вывод

Наступающее потепление вновь сменится прохладной и дождливой погодой. Казахстанцам стоит быть готовыми к ливням, грозам и возможному граду, а также следить за обновлениями прогноза, особенно в регионах, где ожидаются сильные осадки.

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