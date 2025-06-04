Казахстан просит Россию не мешать торговать с Европой

Казахстанским экспортерам необходимы гарантированные квоты на железнодорожную перевозку грузов через территорию России — особенно в направлении европейских рынков. Об этом заявил исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец в рамках форума Astana Mining&Metallurgy, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Почему нужны квоты
По словам Радостовца, казахстанские компании сталкиваются с рядом проблем при транспортировке продукции железнодорожным транспортом через Россию. Основная — отсутствие уверенности в стабильности и соблюдении достигнутых договоренностей между перевозчиками:
Нет ясности по объемам допустимых поставок;
Действуют временные ограничения и неопределенность в логистических цепочках;
Вмешиваются санкционные ограничения и конкуренция в российских портах.
Какие меры предлагаются
Для устранения этих барьеров ассоциация предлагает заключение межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией. Документ должен зафиксировать ключевые параметры:
Специальные тарифы на перевозку;
Четкие квоты на определенные виды продукции (например, ферросплавы, уголь и другие экспортные товары);
Условия предоставления скидок — так называемые «зеленые коридоры».
Что такое «зеленый коридор»
Под «зеленым коридором» казахстанская сторона понимает упрощенные условия транспортировки, включая:
Сниженную ставку тарифов на перевозку грузов;
Упрощенные административные процедуры;
Приоритетный доступ к портовой и железнодорожной инфраструктуре России.
Радостовец напомнил, что аналогичные преференции получают российские компании от РЖД — и Казахстан хочет равных условий в рамках общего экономического пространства ЕАЭС.
Почему важно заключить межгосударственное соглашение
По словам представителя ассоциации, вопросы логистики и квот невозможно решить только на уровне национальных железнодорожных компаний — такие как «Қазақстан темір жолы» (КТЖ):
Это вопросы паритетных отношений между странами;
В них присутствует и политическая составляющая;
Только соглашение между правительствами может обеспечить стабильность и предсказуемость поставок.
Чем рискуют экспортеры
Сейчас казахстанские компании вынуждены работать в условиях неопределенности:
Поставки осуществляются по «остаточному принципу» — дадут объем или нет, заранее неизвестно;
Это мешает заключению долгосрочных экспортных контрактов;
Возникают перебои с доступом к логистическим коридорам — в частности, путь через Владивосток фактически закрыт.
Обращение к правительству
Ассоциация уже направила соответствующее обращение в правительство Казахстана. Вице-премьер Серик Жумангарин, по словам Радостовца, занимается этим вопросом и ведет переговоры с российской стороной.
«Мы надеемся, что в ближайшее время будут достигнуты конкретные договоренности, позволяющие нашим экспортерам уверенно планировать логистику», — подытожил Николай Радостовец.
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