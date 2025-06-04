Казахстан просит Россию не мешать торговать с Европой

Казахстанским экспортерам необходимы гарантированные квоты на железнодорожную перевозку грузов через территорию России — особенно в направлении европейских рынков. Об этом заявил исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец в рамках форума Astana Mining&Metallurgy, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: zoon.ru

Почему нужны квоты

По словам Радостовца, казахстанские компании сталкиваются с рядом проблем при транспортировке продукции железнодорожным транспортом через Россию. Основная — отсутствие уверенности в стабильности и соблюдении достигнутых договоренностей между перевозчиками:

Нет ясности по объемам допустимых поставок;

Действуют временные ограничения и неопределенность в логистических цепочках;

Вмешиваются санкционные ограничения и конкуренция в российских портах.

Какие меры предлагаются

Для устранения этих барьеров ассоциация предлагает заключение межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией. Документ должен зафиксировать ключевые параметры:

Специальные тарифы на перевозку;

Четкие квоты на определенные виды продукции (например, ферросплавы, уголь и другие экспортные товары);

Условия предоставления скидок — так называемые «зеленые коридоры».

Что такое «зеленый коридор»

Под «зеленым коридором» казахстанская сторона понимает упрощенные условия транспортировки, включая:

Сниженную ставку тарифов на перевозку грузов;

Упрощенные административные процедуры;

Приоритетный доступ к портовой и железнодорожной инфраструктуре России.

Радостовец напомнил, что аналогичные преференции получают российские компании от РЖД — и Казахстан хочет равных условий в рамках общего экономического пространства ЕАЭС.

Почему важно заключить межгосударственное соглашение

По словам представителя ассоциации, вопросы логистики и квот невозможно решить только на уровне национальных железнодорожных компаний — такие как «Қазақстан темір жолы» (КТЖ):

Это вопросы паритетных отношений между странами;

В них присутствует и политическая составляющая;

Только соглашение между правительствами может обеспечить стабильность и предсказуемость поставок.

Чем рискуют экспортеры

Сейчас казахстанские компании вынуждены работать в условиях неопределенности:

Поставки осуществляются по «остаточному принципу» — дадут объем или нет, заранее неизвестно;

Это мешает заключению долгосрочных экспортных контрактов;

Возникают перебои с доступом к логистическим коридорам — в частности, путь через Владивосток фактически закрыт.

Обращение к правительству

Ассоциация уже направила соответствующее обращение в правительство Казахстана. Вице-премьер Серик Жумангарин, по словам Радостовца, занимается этим вопросом и ведет переговоры с российской стороной.