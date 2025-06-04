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04.06.2025, 16:22

В Казахстане 10-летнему ребенку заблокировали банковский счет из-за несдачи налоговой отчетности

Новости Казахстана 0 3 282

Инцидент с блокировкой счета произошел 3 июня в Уральске. Пострадавшим оказался 10-летний мальчик, которому закрыли доступ к банковским операциям из-за просроченной налоговой отчетности его отца, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город".

Фото: mgorod.kz
Фото: mgorod.kz

Заблокированный счет помешал ребенку купить сладости

Ситуация стала известна после того, как ребенок попытался расплатиться картой в магазине, но получил отказ. Отец мальчика рассказал журналистам, что сын не смог совершить покупку, и это стало поводом для выяснения причин.

«Вчера ребенок побежал в магазин купить сладости, а расплатиться не смог. Когда начали разбираться, оказалось, что счет заблокировали. У нас есть номер распоряжения. Ограничение наложило управление государственных доходов по Уральску. Более того, в документе указаны контактные номера для консультаций, но ни по одному из них нам не ответили», — сообщил отец.

Власти объяснили: виновата несданная налоговая отчетность

В региональном Департаменте государственных доходов пояснили, что блокировка связана не с самим ребенком, а с его отцом. Счет, на который наложено ограничение, был зарегистрирован на имя отца и привязан к его личному ИИН. Причиной стало нарушение налогового законодательства.

«Счет заблокирован в связи с несдачей налоговой отчетности за второе полугодие», — уточнили в ведомстве.

Снять блокировку можно после выполнения обязательств — сдачи соответствующей отчетности. В случае наличия штрафа за просрочку его также необходимо оплатить.

Массовые блокировки: почти 70 тысяч казахстанцев оказались в подобной ситуации

Случай в Уральске — не единичный. Ранее сообщалось, что порядка 70 тысяч граждан Казахстана столкнулись с аналогичной проблемой: им заблокировали банковские счета из-за несдачи обязательных деклараций. Чтобы восстановить доступ к счету, необходимо:

  • сдать требуемую налоговую отчетность;

  • оплатить штраф за просрочку (если он наложен).

Что делать при неожиданной блокировке счета

Специалисты напоминают: каждый казахстанец может оказаться в подобной ситуации. Если по неизвестной причине доступ к счету оказался ограничен, нужно:

  • подать официальный запрос в банк для получения разъяснений;

  • при необходимости обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка;

  • при наличии спорных моментов — обжаловать действия банка в судебном порядке.

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