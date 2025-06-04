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04.06.2025, 17:45

Лекарственный беспредел в Казахстане: наценки до 172% и миллиардные хищения

Новости Казахстана 0 783

В Казахстане завершён масштабный аудит фармацевтического сектора, в ходе которого были выявлены серьёзные финансовые и системные нарушения. Как сообщил председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов на заседании мажилиса, проверка показала неэффективность регулирования цен, нарушения в госзакупках и риски для пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: kuban.rbc.ru
Фото: kuban.rbc.ru

Резкий рост цен и исчезновение отечественных препаратов

По словам Смаилова, текущая система ценообразования в стране не обеспечивает справедливую стоимость лекарственных средств:

  • Наценки на лекарства на свободном рынке доходили до 172%, при госзакупках — до 35%.

  • За последние годы ассортимент казахстанских лекарств сократился почти вдвое — с 968 до 507 наименований.

  • Разница в цене между самыми дорогими препаратами в госсекторе и на рынке достигала 600%.

Основной причиной таких перекосов стали незаконные схемы реализации медикаментов, предназначенных для бесплатной амбулаторной помощи. Вместо нуждающихся пациентов они попадали в розничные сети, что говорит о провале системы контроля.

Некачественные препараты и подмена происхождения

Аудит также выявил ряд нарушений на производственном уровне:

  • Предприятия часто фокусируются на выпуске простых медицинских изделий, сокращая производство более сложных и необходимых препаратов.

  • Использование дешёвого и плохо очищенного сырья повышает риски появления на рынке некачественной продукции.

  • Один из примеров: препараты на сумму 3 млрд тенге, закупленные у одной компании, были признаны непригодными к применению и списаны.

Отдельно Смаилов остановился на схеме, при которой частная компания поставила государству 62 млн медицинских перчаток на 8 млрд тенге. При этом продукция совпала по объёму и характеристикам с той, что была закуплена ранее в Таиланде. Есть основания полагать, что импортные изделия выдавались за отечественные, а цены при этом были завышены вдвое, что нарушает принципы импортозамещения и наносит ущерб бюджету.

Сбои в поставках и дефицит лекарств

Нарушения в логистике также стали одной из ключевых проблем:

  • С 2022 по 2024 годы единый дистрибьютор задержал закупку 207 наименований препаратов и вовсе не закупил ещё 164, несмотря на их необходимость.

  • Вместо ежемесячных поставок лекарства начали поступать поквартально, что привело к нехватке препаратов и заставило пациентов приобретать их за свой счёт.

  • Только 9% закупок в прошлом году были осуществлены напрямую у производителей, что свидетельствует о недостаточной эффективности схемы.

  • За три года на закупку препаратов без сертификата СТ-KZ было потрачено 258 млрд тенге.

Проблемы локализации и отсутствия конкуренции

По мнению аудиторов, административные барьеры мешают выводу новых лекарств на рынок:

  • Для участия в госзакупках через единого дистрибьютора препарат должен пройти целых пять перечней, что занимает годы.

  • Часто закупки проводятся с участием только одного поставщика, что способствует искусственному завышению цен.

Отставание медицинской науки и слабая отдача

Несмотря на выделение 58 млрд тенге на развитие медицинской науки за три года, системных результатов достичь не удалось:

  • В стране нет реестра клинических баз и системы регистрации биомедицинских исследований.

  • За последнее десятилетие зарегистрированы всего два оригинальных отечественных препарата.

  • Один из них так и не попал в Национальный формуляр, несмотря на то что на его разработку было потрачено свыше 4 млрд тенге.

  • Из более чем 200 фармкомпаний только 34 воспользовались механизмом долгосрочных договоров, предусмотренных государственной поддержкой.

Итоги аудита: многомиллиардные потери

Проверка выявила:

  • Финансовые нарушения на 741 млн тенге;

  • Неэффективное использование средств на 32 млрд тенге;

  • Упущенную выгоду на 58 млрд тенге.

Материалы по 134 случаям направлены для административного производства, ещё пять — в правоохранительные органы. Правительству выданы рекомендации, а Министерство здравоохранения получило конкретные поручения по исправлению ситуации.

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