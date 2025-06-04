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04.06.2025, 18:41

Одни дома: пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в Казахстане

Новости Казахстана 0 612

В селе Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области произошел пожар, унесший жизни пятерых малолетних детей. Все погибшие — члены одной семьи. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: ru.pngtree.com
Фото: ru.pngtree.com

Сообщение о пожаре поступило в 15:00

Как уточнили в ДЧС ЗКО, сигнал о возгорании частного жилого дома поступил на пульт "112" около 15:00. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

— Спасатели прибыли через пять минут после вызова. На момент прибытия в доме открытым пламенем горели мебель и личные вещи на площади 30 квадратных метров. В ходе тушения были обнаружены пятеро детей без сознания, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Дети скончались в больнице

Все пятеро пострадавших были экстренно доставлены в районную больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти детей не удалось. По данным управления здравоохранения, малыши были доставлены без признаков жизни, с острым отравлением продуктами горения.

Возраст погибших — от одного года до шести лет.

Родителей не было дома

Как сообщили в акимате Сырымского района, семья проживала в арендованном частном доме. На момент возгорания родители находились на работе. Детей, оставшихся без присмотра, спасти не удалось.

На месте работают экстренные службы

Пожар был полностью ликвидирован. К месту происшествия прибыли сотрудники ДЧС, дознаватели, исследовательская пожарная лаборатория, а также психологи для работы с родственниками.

Причины возгорания предстоит установить. Ведется расследование.

Похожая трагедия произошла в Астане в 2024 году

Напомним, в ноябре прошлого года в столице Казахстана в результате пожара в двухэтажном доме погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения. По данному факту проводилась судебно-медицинская экспертиза, компетентные органы занимались выяснением причин случившегося.

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