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04.06.2025, 19:46

Не пропадать же добру: казахстанец разделал сбитую на трассе корову и увез мясо с собой

Новости Казахстана 0 582

Инцидент с участием домашнего скота и автомобиля произошел в Кызылординской области, в Жалагашском районе. Водитель, сбивший на трассе корову, зарезал животное на месте и увез мясо с собой. Впоследствии спор с владельцем коровы был решен в суде в порядке медиации, сообщает Lada.kz со ссылкой на

Фото: vyazma.readovka67.ru
Фото: vyazma.readovka67.ru

Что произошло на трассе

Согласно данным Жалагашского районного суда, мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд на корову, которая принадлежала другому жителю региона. Инцидент был квалифицирован как дорожно-транспортное происшествие с участием животного. Однако, вместо того чтобы уведомить владельца и дождаться разбирательства, водитель прямо на месте забил корову и увез тушу.

Кто и за что понес ответственность

Поскольку в действиях водителя не было выявлено состава административного правонарушения, полиция закрыла дело соответствующим постановлением. Тем не менее, владелец животного не согласился с таким развитием событий и обратился в суд уже в рамках гражданского судопроизводства.

В своем иске он потребовал взыскать с водителя компенсацию в размере 350 тысяч тенге — именно столько, по его оценке, стоила корова.

Как стороны пришли к мировому соглашению

В процессе судебного разбирательства стороны пришли к обоюдному соглашению и решили урегулировать конфликт через процедуру медиации. В ходе переговоров было подписано медиативное соглашение, в рамках которого водитель обязался выплатить пострадавшему 150 тысяч тенге в качестве компенсации. Срок исполнения — до 5 июня 2025 года.

В ответ на это истец отказался от изначально заявленной суммы и претензий к водителю в полном объеме.

Решение суда

Суд утвердил условия медиативного соглашения, признав спор урегулированным. Производство по делу было прекращено.

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