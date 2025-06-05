В Актобе прогремел взрыв в жилом доме: есть жертвы (видео)

В Актобе 4 июня прогремел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Трагедия произошла на проспекте Абая, в доме №24/1, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Диапазон"

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Подробности происшествия

По данным издания «Диапазон», эпицентр взрыва находился на четвертом этаже здания. Взрывной волной повреждены по меньшей мере две квартиры, конструкции частично разрушены, в доме выбиты окна.

Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, в результате происшествия погиб один человек. Официальные данные о пострадавших пока не уточняются.

Эвакуация и экстренные меры

Жильцы дома были немедленно эвакуированы. На место оперативно прибыли экстренные службы — пожарные, спасатели, кареты скорой помощи и сотрудники полиции. Район происшествия оцеплен, проводится осмотр поврежденных конструкций и проверка состояния здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения.

Причины устанавливаются

На данный момент продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы. Причины взрыва выясняются специалистами. По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа, однако официальное заключение будет озвучено после завершения экспертизы.