В Казахстане раскрыли самые необычные имена новорожденных

С начала 2025 года в Казахстане родители продолжили удивлять креативностью, выбирая для своих детей редкие и экзотические имена. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на данные Бюро национальной статистики за январь–май текущего года, передает Lada.kz

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Самые необычные имена девочек

Среди новорожденных девочек в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное, европейское или даже вымышленное звучание:

Анилия , Ару-Айша , Аурелия , Аянажан – имена с мягким и мелодичным оттенком.

Айсері , Айтула , Бакира , Гонул , Ирем , Кираз – отражают национальный и культурный колорит.

Латиффа , Лиэль , Наз-Керім , Нейсара , Нергиз – звучат экзотично и изысканно.

Нұрсулу , Орынгүл , Сафия-Нұр , Сахинур , Сайора , Силина , Соната , Суxанат – часто несут в себе значимые образы и смыслы.

Тайиба, Тұмарша, Уасилә, Усаймина, Эсли, Яссалина, Шынгүл – имена, в которых переплетаются духовные и этнические мотивы.

Неординарные имена мальчиков

В списке редких мужских имен также немало интересных и непривычных:

Абдуль Гафур , Абсамат , Адиар , Али-Хамза , Амион , Бақеділ , Бакира – имена, в которых прослеживается религиозная или традиционная составляющая.

Джангирхан , Ерислам , Идан , Исса , Кадриддин , Кенже – звучат мужественно и по-восточному.

Луи Винсент , Милош , Мирамлим , Мумин – примеры интернационального влияния.

Мұхаммед Али , Мұхаммед-Саид , Мұхаммед-Уәли , Мухамет , Мухаммедалі – отсылают к исламским традициям.

Нұрсадық, Райс, Таңатар, Тектұрмасжан, Тілеуке, Төре-Нұрым, Шердиман, Элад – имена с ярко выраженным казахским культурным наследием.

Как называли детей в 2024 году

Для сравнения, в 2024 году казахстанцы тоже не скупились на оригинальность. Среди редких мужских имен встречались:

Акиль , Алим Хан , Христос , Тынар , Темир-Султан , Сэмюэл , Симеон , Сейфадин

Прохор, Марьян, Майяр, Илиан, Гурами, Гамлет, Варлам, Буслай, Божен, Артурий, Анувар, Касымагали

Необычные женские имена 2024 года включали: