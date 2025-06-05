В Казахстане раскрыли самые необычные имена новорожденных

С начала 2025 года в Казахстане родители продолжили удивлять креативностью, выбирая для своих детей редкие и экзотические имена. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на данные Бюро национальной статистики за январь–май текущего года, передает Lada.kz
Среди новорожденных девочек в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное, европейское или даже вымышленное звучание:
Анилия, Ару-Айша, Аурелия, Аянажан – имена с мягким и мелодичным оттенком.
Айсері, Айтула, Бакира, Гонул, Ирем, Кираз – отражают национальный и культурный колорит.
Латиффа, Лиэль, Наз-Керім, Нейсара, Нергиз – звучат экзотично и изысканно.
Нұрсулу, Орынгүл, Сафия-Нұр, Сахинур, Сайора, Силина, Соната, Суxанат – часто несут в себе значимые образы и смыслы.
Тайиба, Тұмарша, Уасилә, Усаймина, Эсли, Яссалина, Шынгүл – имена, в которых переплетаются духовные и этнические мотивы.
В списке редких мужских имен также немало интересных и непривычных:
Абдуль Гафур, Абсамат, Адиар, Али-Хамза, Амион, Бақеділ, Бакира – имена, в которых прослеживается религиозная или традиционная составляющая.
Джангирхан, Ерислам, Идан, Исса, Кадриддин, Кенже – звучат мужественно и по-восточному.
Луи Винсент, Милош, Мирамлим, Мумин – примеры интернационального влияния.
Мұхаммед Али, Мұхаммед-Саид, Мұхаммед-Уәли, Мухамет, Мухаммедалі – отсылают к исламским традициям.
Нұрсадық, Райс, Таңатар, Тектұрмасжан, Тілеуке, Төре-Нұрым, Шердиман, Элад – имена с ярко выраженным казахским культурным наследием.
Для сравнения, в 2024 году казахстанцы тоже не скупились на оригинальность. Среди редких мужских имен встречались:
Акиль, Алим Хан, Христос, Тынар, Темир-Султан, Сэмюэл, Симеон, Сейфадин
Прохор, Марьян, Майяр, Илиан, Гурами, Гамлет, Варлам, Буслай, Божен, Артурий, Анувар, Касымагали
Необычные женские имена 2024 года включали:
Аверин, Ави, Мариетта, Малина, Магдалина, Ма Ру, Лучиана
Ксенья, Ксандра, Клавдия, Иоланта, Инга-Богдана, Имиллия, Зофия, Зарьяна
Асалина, Армани, Алитея, Айтемира, Милли.
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