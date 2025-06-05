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04.06.2025, 22:03

В Казахстане раскрыли самые необычные имена новорожденных

Новости Казахстана 0 786

С начала 2025 года в Казахстане родители продолжили удивлять креативностью, выбирая для своих детей редкие и экзотические имена. Об этом сообщает Tengri Life со ссылкой на данные Бюро национальной статистики за январь–май текущего года, передает Lada.kz

 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Самые необычные имена девочек

Среди новорожденных девочек в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное, европейское или даже вымышленное звучание:

  • Анилия, Ару-Айша, Аурелия, Аянажан – имена с мягким и мелодичным оттенком.

  • Айсері, Айтула, Бакира, Гонул, Ирем, Кираз – отражают национальный и культурный колорит.

  • Латиффа, Лиэль, Наз-Керім, Нейсара, Нергиз – звучат экзотично и изысканно.

  • Нұрсулу, Орынгүл, Сафия-Нұр, Сахинур, Сайора, Силина, Соната, Суxанат – часто несут в себе значимые образы и смыслы.

  • Тайиба, Тұмарша, Уасилә, Усаймина, Эсли, Яссалина, Шынгүл – имена, в которых переплетаются духовные и этнические мотивы.

Неординарные имена мальчиков

В списке редких мужских имен также немало интересных и непривычных:

  • Абдуль Гафур, Абсамат, Адиар, Али-Хамза, Амион, Бақеділ, Бакира – имена, в которых прослеживается религиозная или традиционная составляющая.

  • Джангирхан, Ерислам, Идан, Исса, Кадриддин, Кенже – звучат мужественно и по-восточному.

  • Луи Винсент, Милош, Мирамлим, Мумин – примеры интернационального влияния.

  • Мұхаммед Али, Мұхаммед-Саид, Мұхаммед-Уәли, Мухамет, Мухаммедалі – отсылают к исламским традициям.

  • Нұрсадық, Райс, Таңатар, Тектұрмасжан, Тілеуке, Төре-Нұрым, Шердиман, Элад – имена с ярко выраженным казахским культурным наследием.

Как называли детей в 2024 году

Для сравнения, в 2024 году казахстанцы тоже не скупились на оригинальность. Среди редких мужских имен встречались:

  • Акиль, Алим Хан, Христос, Тынар, Темир-Султан, Сэмюэл, Симеон, Сейфадин

  • Прохор, Марьян, Майяр, Илиан, Гурами, Гамлет, Варлам, Буслай, Божен, Артурий, Анувар, Касымагали

Необычные женские имена 2024 года включали:

  • Аверин, Ави, Мариетта, Малина, Магдалина, Ма Ру, Лучиана

  • Ксенья, Ксандра, Клавдия, Иоланта, Инга-Богдана, Имиллия, Зофия, Зарьяна

  • Асалина, Армани, Алитея, Айтемира, Милли.

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