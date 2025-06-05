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05.06.2025, 06:52

В Казахстане появится единая система учета воды, света и тепла: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 970

В Казахстане планируют внедрить новую цифровую платформу, которая объединит учет воды, тепла и электроэнергии. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам энергетики и коммунального хозяйства, проведенного вице-премьером Канатом Бозумбаевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал "24KZ".

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Прозрачность и эффективность — приоритеты модернизации

В ходе встречи рассматривались меры по повышению эффективности и прозрачности коммунальных и энергетических проектов. Вице-премьер поручил в кратчайшие сроки запустить цифровую платформу Smart Turmys, которая станет универсальным инструментом учета потребления коммунальных ресурсов — воды, тепла и света.

Электронные закупки и выбор подрядчиков

Одним из ключевых направлений новой системы станет цифровизация процессов закупок и привлечения подрядных организаций. Для этого будет разработан специальный электронный механизм, позволяющий автоматизировать и упростить выбор поставщиков услуг, что, по мнению чиновников, должно сократить возможности для коррупции и повысить качество выполнения работ.

Обратная связь и доступ к информации

Для обеспечения прозрачности и оперативной коммуникации будет создан call-центр, а также официальный сайт. Через эти каналы смогут получать информацию не только инвесторы и подрядчики, но и обычные граждане.

Комментарий властей: борьба с коррупцией и переход к «умным» системам

Как подчеркивается в заявлении по итогам совещания, все эти шаги направлены на усиление контроля за коммунальной сферой, минимизацию коррупционных рисков и повышение доверия к системе.

«Главная задача — сделать коммунальные услуги современными, надежными и доступными, а весь процесс модернизации — открытым и понятным для общества», — отмечается в сообщении.

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