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05.06.2025, 07:10

Нацбанк Казахстана попал под аудит: важнейшая ревизия последних лет

Новости Казахстана 0 725

Глава Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов официально подтвердил: в настоящее время в отношении Национального банка Казахстана проводится аудит. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: prodengi.kz
Фото: prodengi.kz

Смаилов подтвердил проведение аудита

По словам Смаилова, проверка затрагивает финансовую деятельность Нацбанка за 2022, 2023 и 2024 годы. Аудит осуществляется в плановом порядке и входит в перечень регулярных проверок, предусмотренных деятельностью палаты.

«Мы уже находимся с аудитом в Нацбанке. Почему? Потому что пришло время аудита — проверка осуществляется. По итогам будете проинформированы», — заявил он.

Масштабные нарушения в фармацевтике — предыдущее дело ВАП

В тот же день Высшая аудиторская палата обнародовала результаты другого резонансного расследования — на этот раз в сфере лекарственного обеспечения. В рамках проверки были выявлены:

  • Нарушения на сумму 741 млн тенге;

  • Неэффективное использование государственных средств на общую сумму 32 млрд тенге.

Результаты аудита вызвали резонанс в обществе и на политической арене. В частности, в мажилисе прозвучали предложения о полной ликвидации компании «СК-Фармация», которая отвечает за централизованные закупки медикаментов.

Что означает аудит Нацбанка

Аудит главного финансового института страны может стать новым этапом в вопросах прозрачности и подотчетности квазигосударственных структур. На фоне громких выводов по предыдущим проверкам ожидания от результатов ревизии в Нацбанке особенно высоки.

И хотя Смаилов подчеркнул плановый характер аудита, эксперты и политики не исключают, что итоговые выводы могут повлечь за собой серьезные реформы или кадровые решения.

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