В Казахстане мать выдала 15-летнюю дочь замуж за 38-летнего мужчину

В городе Абай Карагандинской области разгорается резонансный скандал: местная жительница вместе со своим гражданским мужем устроила «свадьбу» между своей несовершеннолетней дочерью и взрослым мужчиной. Девочке всего 15 лет, ее «жениху» — 38. О вопиющем случае стало известно после того, как подросток сбежала от «мужа» и обратилась за помощью к своему родному отцу. сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

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Девочка сбежала через пять дней и попросила помощи у отца

Спустя пять дней после заключения брака школьница ушла от новоиспеченного супруга и пришла к отцу. Мужчина немедленно обратился в полицию с заявлением и выразил намерение добиться полного лишения родительских прав у бывшей супруги. По его словам, он опасается, что мать может оказать на дочь давление и заставить ее изменить показания.

— «Уговорили ее написать отказную в полицию, представляете себе?! Со временем, может быть, дочка немного смягчилась к матери, та начала писать, давить на жалость, что ее могут посадить. А у женщины от третьего брака еще двое маленьких детей», — сообщил отец девочки.

Подозрения: мать выдала дочь по религиозным убеждениям

Бывшие супруги развелись около десяти лет назад. По словам отца, женщина состоит в одном из религиозных течений, и именно из-за своих убеждений она якобы и согласилась выдать 15-летнюю школьницу замуж за взрослого мужчину. Для этого она заранее перевела дочь на дистанционное обучение, чтобы не возникло лишних вопросов со стороны учителей.

Педагоги тоже требуют лишения матери родительских прав

О ситуации стало известно педагогам, которые также выступили за то, чтобы мать лишили родительских прав. Представитель районного отдела образования Марина Стрельникова подтвердила, что девочка лично рассказала о случившемся на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

— «Ребенок сообщил, что ее выдали замуж. На протяжении пяти дней она находилась вне дома. При этом мать в полицию с заявлением не обращалась. Комиссия сочла возможным подать иск в суд», — отметила Стрельникова.

Дело рассматривается в суде

Сейчас вопрос лишения женщины родительских прав рассматривается в судебном порядке. Бывший супруг и представители образовательных учреждений считают действия женщины недопустимыми и опасными для несовершеннолетней. Окончательное решение будет принимать суд.