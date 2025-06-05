Опасная посылка: как казахстанцев обманывают через поддельные уведомления

В Казахстане активизировались мошенники, прикрывающиеся именем почтовых служб. Они рассылают SMS и письма на электронную почту с уведомлениями о якобы проблемной доставке посылки. Под предлогом уточнения адреса жертву вынуждают перейти по ссылке — именно в этом и заключается основная опасность, сообщает Lada.kz

Фото: m.kosoblduma.ru

Как действует схема

По информации официального Instagram-канала АО «Казпочта», в последнее время участились случаи рассылки фейковых сообщений, в которых сообщается, что доставка невозможна из-за ошибки в адресе получателя. В этих сообщениях предлагается пройти по прикрепленной ссылке, чтобы «уточнить информацию».

Однако при переходе пользователь оказывается на фальшивом сайте — фишинговой платформе, где любые введенные данные могут быть перехвачены злоумышленниками. В некоторых случаях страница может быть заражена вредоносным ПО, способным украсть личные данные с устройства: логины, пароли, номера карт.

Почему схема работает

Многие казахстанцы регулярно пользуются почтовыми сервисами, особенно при заказах из-за рубежа. Этим и пользуются аферисты — они имитируют сообщения от реальных логистических компаний, таких как «Казпочта», в расчете на то, что человек ожидает доставку и не заподозрит подвох.

Кроме того, мошенники применяют старые проверенные приемы. Например, под видом доставки цветов или подарков просят получателя назвать одноразовый SMS-код. В реальности этот код может быть подтверждением банковской операции, что ведет к полной потере средств.

Как защитить себя

Чтобы не стать жертвой подобных схем, казахстанцам следует соблюдать простые, но важные правила безопасности:

Не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений. Даже если они кажутся правдоподобными.

Проверяйте информацию о доставке только через официальные каналы. У «Казпочты», например, есть служба поддержки по номеру 1499.

Не сообщайте коды подтверждения никому. Настоящие курьеры или службы доставки не просят таких данных.

Подключите добровольный запрет на оформление кредитов. Это снизит риск мошенничества с вашей личностью.

Мошенники мимикрируют под любые службы

Важно понимать, что преступники не ограничиваются использованием бренда почтовых служб. Ранее в Казахстане уже фиксировались случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками Национального банка, коммунальных организаций и даже использовали официальные номера, такие как 1414, для рассылки ложных уведомлений.

Будьте начеку

В эпоху цифровых технологий кибермошенничество становится все изощреннее. Даже привычное сообщение о доставке может оказаться ловушкой. Единственный надежный способ обезопасить себя — сохранять бдительность и не доверять информации, поступающей из неизвестных источников.

Если нужен заголовок в нескольких вариантах — могу предложить: