Законно ли изображение флага на плитке казахстанского шоколада: мнение чиновника

Руководитель управления по развитию языков и архивному делу города Астаны Сакен Есиркеп объяснил, можно ли считать нарушением использование элементов Государственного флага Казахстана на упаковке шоколада «Қазақстан», сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: market.yandex.ru

Не флаг, а патриотичный дизайн

По словам Сакена Есиркепа, шоколад «Қазақстан» вполне имеет право на существование, поскольку он несет в себе символическое значение, близкое к национальной идентичности.

– Я считаю, что шоколад «Қазақстан» должен существовать. Это в каком-то смысле символ нашей страны, – отметил он.

Чиновник уточнил, что у Государственного флага имеются четкие стандарты: обязательное наличие орнамента, строгое расположение солнца с определенным количеством лучей, а также точный оттенок цвета фона.

– Если на изображении отсутствует, к примеру, орнамент, то это уже не Государственный флаг. На шоколаде есть надпись «Қазақстан», изображено солнце и голубой фон — это вызывает ассоциации с флагом, но юридически флагом не является. Это скорее декоративный элемент, пробуждающий патриотизм, – пояснил он.

Флаг на улицах: новые подходы к символике

Есиркеп также рассказал, что сегодня государственные символы стали более доступными для граждан, и теперь их использование поощряется.

– Раньше к использованию флага предъявлялись более строгие требования. Были случаи, когда людям запрещали вывешивать флаг на балконах. Однако за последние два года Глава государства четко обозначил позицию – символы страны должны быть ближе к народу, – отметил он.

В честь празднования Дня государственных символов в столице организованы различные мероприятия. Волонтеры проводили викторины среди жителей, дарили памятные сувениры, а на окнах многоэтажек развесили около 300 флагов. Также было собрано огромное изображение флага из трёх тысяч кубиков Рубика.

Вечером на площади у монумента «Байтерек» проходит культурное мероприятие в формате «Домбыра-party».

Символика как проявление гордости

Сакен Есиркеп подчеркнул, что государственная символика должна занимать достойное место не только на официальных зданиях, но и в быту каждого казахстанца.