Законно ли изображение флага на плитке казахстанского шоколада: мнение чиновника

Руководитель управления по развитию языков и архивному делу города Астаны Сакен Есиркеп объяснил, можно ли считать нарушением использование элементов Государственного флага Казахстана на упаковке шоколада «Қазақстан», сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.
По словам Сакена Есиркепа, шоколад «Қазақстан» вполне имеет право на существование, поскольку он несет в себе символическое значение, близкое к национальной идентичности.
– Я считаю, что шоколад «Қазақстан» должен существовать. Это в каком-то смысле символ нашей страны, – отметил он.
Чиновник уточнил, что у Государственного флага имеются четкие стандарты: обязательное наличие орнамента, строгое расположение солнца с определенным количеством лучей, а также точный оттенок цвета фона.
– Если на изображении отсутствует, к примеру, орнамент, то это уже не Государственный флаг. На шоколаде есть надпись «Қазақстан», изображено солнце и голубой фон — это вызывает ассоциации с флагом, но юридически флагом не является. Это скорее декоративный элемент, пробуждающий патриотизм, – пояснил он.
Есиркеп также рассказал, что сегодня государственные символы стали более доступными для граждан, и теперь их использование поощряется.
– Раньше к использованию флага предъявлялись более строгие требования. Были случаи, когда людям запрещали вывешивать флаг на балконах. Однако за последние два года Глава государства четко обозначил позицию – символы страны должны быть ближе к народу, – отметил он.
В честь празднования Дня государственных символов в столице организованы различные мероприятия. Волонтеры проводили викторины среди жителей, дарили памятные сувениры, а на окнах многоэтажек развесили около 300 флагов. Также было собрано огромное изображение флага из трёх тысяч кубиков Рубика.
Вечером на площади у монумента «Байтерек» проходит культурное мероприятие в формате «Домбыра-party».
Сакен Есиркеп подчеркнул, что государственная символика должна занимать достойное место не только на официальных зданиях, но и в быту каждого казахстанца.
– Сегодня флаги можно увидеть на фасадах домов, балконах, вдоль улиц и проспектов столицы. Размещено 1,5 тысячи голубых флажков. Пусть наш флаг всегда занимает почетное место — в доме, на улице, в сердце каждого из нас. Мы должны распространять его с гордостью, – призвал он.
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