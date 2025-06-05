Отдых у воды только по регламенту: в Казахстане ввели жесткие условия для пляжей

С 29 мая 2025 года в стране вступили в силу обновленные правила, направленные на повышение безопасности граждан при отдыхе у воды. Соответствующие изменения были внесены приказом министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно новым поправкам, местным исполнительным органам теперь запрещено разрешать деятельность зон массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, если там не выполнены обязательные условия безопасности. В частности, такие места должны быть оборудованы:
Спасательными постами, полностью укомплектованными инструкторами;
Современным спасательным снаряжением и оборудованием;
Помещением для оказания первой медицинской помощи, в котором обязательно должны находиться:
Дежурный медицинский работник,
Медицинские инструменты и необходимые препараты;
Специально отведенными зонами для купания детей — так называемыми детскими пляжами.
Ранее требования к укомплектованию спасательных постов были менее строгими. В прежней версии правил допускалось, чтобы безопасность обеспечивали спасатели-дружинники — добровольцы с минимальной подготовкой. Теперь же речь идет о профессиональных инструкторах, что подчеркивает повышенные стандарты к уровню подготовки персонала.
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