Сколько стоит баран на Курбан айт-2025: цены, доставка, забой

С приближением одного из главных мусульманских праздников – Курбан айта – в Казахстане традиционно возрастает интерес к покупке жертвенных животных. Особенно востребованы бараны, как наиболее доступный и удобный вариант для обряда. Разбираемся, сколько стоит баран в 2025 году и на что важно обратить внимание при выборе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В этом году Курбан айт выпадает на 6–8 июня. По традиции в дни праздника мусульмане совершают обряд жертвоприношения в память о преданности пророка Ибрахима. В качестве жертвенного животного допускаются:
овцы и козы (от одного года),
крупный рогатый скот (от двух лет),
верблюды (от пяти лет).
Однако чаще всего казахстанцы выбирают именно барана – он дешевле, проще в транспортировке и уходе.
В 2025 году стоимость жертвенных баранов не претерпела значительных изменений по сравнению с прошлым годом. Цены на тушу варьируются от 35 000 до 80 000 тенге. Средняя цена в городах – около 60–65 тысяч тенге.
Факторы, влияющие на цену:
возраст и вес животного,
порода,
общее состояние здоровья,
предлагаемые дополнительные услуги.
В некоторых случаях можно найти предложения от 30 000 тенге, особенно при покупке напрямую у частных фермеров или в сельской местности.
Спрос на жертвенных животных резко возрастает в преддверии праздника, и многие торговые площадки предлагают широкий выбор:
Онлайн-сервисы и доски объявлений – фермеры и частные продавцы размещают предложения с доставкой.
Местные базары и рынки – традиционные места покупки с возможностью осмотра животного.
Супермаркеты и мясные лавки – предлагают уже подготовленные тушки с возможностью доставки.
Для удобства покупателей продавцы предлагают целый комплекс услуг:
забой по исламским канонам (с чтением молитвы),
чистка и разделка туши,
смоление и обработка головы,
доставка или самовывоз.
Жертвенное животное должно соответствовать ряду требований, установленных шариатом.
Основные критерии:
возраст: не младше одного года, но допускается ягнёнок от 6 месяцев при достаточном весе;
здоровье: животное должно быть активным, с чистыми глазами и гладкой шерстью;
отсутствие физических дефектов: не допускаются хромота, слепота, сломанные рога, повреждения ушей и хвоста, отсутствие более половины зубов;
наличие ветеринарного паспорта и сертификатов.
При покупке впервые желательно проконсультироваться с опытными людьми или выбирать продавцов с хорошими отзывами.
Важно помнить, что шариат запрещает приобретать жертвенное животное в кредит с процентами – это приравнивается к ростовщичеству.
Допустимы следующие формы оплаты:
покупка в долг с обязательным возвратом суммы;
приобретение в рассрочку без пени, штрафов или процентов.
Покупка барана на Курбан айт – не просто хозяйственная необходимость, а важный религиозный обряд. Подходить к выбору животного следует с вниманием и уважением к канонам. А благодаря широкому рынку предложений в Казахстане, подобрать подходящий вариант можно на любой бюджет.
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