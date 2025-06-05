Сколько стоит баран на Курбан айт-2025: цены, доставка, забой

С приближением одного из главных мусульманских праздников – Курбан айта – в Казахстане традиционно возрастает интерес к покупке жертвенных животных. Особенно востребованы бараны, как наиболее доступный и удобный вариант для обряда. Разбираемся, сколько стоит баран в 2025 году и на что важно обратить внимание при выборе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: immunocap.ru

Когда отмечают Курбан айт в 2025 году

В этом году Курбан айт выпадает на 6–8 июня. По традиции в дни праздника мусульмане совершают обряд жертвоприношения в память о преданности пророка Ибрахима. В качестве жертвенного животного допускаются:

овцы и козы (от одного года),

крупный рогатый скот (от двух лет),

верблюды (от пяти лет).

Однако чаще всего казахстанцы выбирают именно барана – он дешевле, проще в транспортировке и уходе.

Цены на баранов по регионам Казахстана

В 2025 году стоимость жертвенных баранов не претерпела значительных изменений по сравнению с прошлым годом. Цены на тушу варьируются от 35 000 до 80 000 тенге. Средняя цена в городах – около 60–65 тысяч тенге.

Факторы, влияющие на цену:

возраст и вес животного,

порода,

общее состояние здоровья,

предлагаемые дополнительные услуги.

В некоторых случаях можно найти предложения от 30 000 тенге, особенно при покупке напрямую у частных фермеров или в сельской местности.

Где можно купить барана

Спрос на жертвенных животных резко возрастает в преддверии праздника, и многие торговые площадки предлагают широкий выбор:

Онлайн-сервисы и доски объявлений – фермеры и частные продавцы размещают предложения с доставкой.

Местные базары и рынки – традиционные места покупки с возможностью осмотра животного.

Супермаркеты и мясные лавки – предлагают уже подготовленные тушки с возможностью доставки.

Дополнительные услуги

Для удобства покупателей продавцы предлагают целый комплекс услуг:

забой по исламским канонам (с чтением молитвы),

чистка и разделка туши,

смоление и обработка головы,

доставка или самовывоз.

Как выбрать подходящего барана

Жертвенное животное должно соответствовать ряду требований, установленных шариатом.

Основные критерии:

возраст: не младше одного года, но допускается ягнёнок от 6 месяцев при достаточном весе;

здоровье: животное должно быть активным, с чистыми глазами и гладкой шерстью;

отсутствие физических дефектов: не допускаются хромота, слепота, сломанные рога, повреждения ушей и хвоста, отсутствие более половины зубов;

наличие ветеринарного паспорта и сертификатов.

При покупке впервые желательно проконсультироваться с опытными людьми или выбирать продавцов с хорошими отзывами.

О шариатских нормах при покупке

Важно помнить, что шариат запрещает приобретать жертвенное животное в кредит с процентами – это приравнивается к ростовщичеству.

Допустимы следующие формы оплаты:

покупка в долг с обязательным возвратом суммы;

приобретение в рассрочку без пени, штрафов или процентов.

Заключение

Покупка барана на Курбан айт – не просто хозяйственная необходимость, а важный религиозный обряд. Подходить к выбору животного следует с вниманием и уважением к канонам. А благодаря широкому рынку предложений в Казахстане, подобрать подходящий вариант можно на любой бюджет.