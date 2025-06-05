Провалил теоретический экзамен на права: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане получение водительских прав состоит из нескольких этапов, включая теоретический экзамен. Однако что делать, если кандидат в водители не смог успешно сдать теорию с первой попытки? Нужно ли в таком случае повторно оплачивать госпошлину? Ответ на этот вопрос дали в госкорпорации «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
Как пояснили специалисты 5 июня 2025 года, сама процедура сдачи экзамена — бесплатная. Это значит, что повторная попытка не требует дополнительных финансовых затрат.
«Госпошлина оплачивается исключительно за изготовление водительского удостоверения. Если экзамен не сдан, документ не оформляется, соответственно, и пошлину платить заново не нужно», — сообщили в госкорпорации.
После неудачной сдачи теории необходимо предпринять следующие шаги:
Обратиться в спецЦОН и получить новый номер заявки.
Забронировать новое время пересдачи через мобильное приложение "ЦОН".
Таким образом, пересдача доступна без дополнительных расходов, при условии, что госпошлина уже была оплачена ранее.
Согласно данным портала eGov.kz, размер государственной пошлины за оформление и обмен водительского удостоверения составляет 1,25 МРП. В 2025 году это эквивалентно 4915 тенге. При оплате через интернет-портал дополнительно взимается комиссия в размере 100 тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)