Провалил теоретический экзамен на права: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане получение водительских прав состоит из нескольких этапов, включая теоретический экзамен. Однако что делать, если кандидат в водители не смог успешно сдать теорию с первой попытки? Нужно ли в таком случае повторно оплачивать госпошлину? Ответ на этот вопрос дали в госкорпорации «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: youdrop.ru

Повторная госпошлина не требуется

Как пояснили специалисты 5 июня 2025 года, сама процедура сдачи экзамена — бесплатная. Это значит, что повторная попытка не требует дополнительных финансовых затрат.

«Госпошлина оплачивается исключительно за изготовление водительского удостоверения. Если экзамен не сдан, документ не оформляется, соответственно, и пошлину платить заново не нужно», — сообщили в госкорпорации.

Что нужно для пересдачи

После неудачной сдачи теории необходимо предпринять следующие шаги:

Обратиться в спецЦОН и получить новый номер заявки.

Забронировать новое время пересдачи через мобильное приложение "ЦОН".

Таким образом, пересдача доступна без дополнительных расходов, при условии, что госпошлина уже была оплачена ранее.

Размер пошлины в 2025 году

Согласно данным портала eGov.kz, размер государственной пошлины за оформление и обмен водительского удостоверения составляет 1,25 МРП. В 2025 году это эквивалентно 4915 тенге. При оплате через интернет-портал дополнительно взимается комиссия в размере 100 тенге.