Нацбанк объявил решение по базовой ставке

5 июня 2025 года Национальный банк Республики Казахстан озвучил решение по базовой ставке. Согласно официальному заявлению, ставка сохранена на уровне 16,5% годовых, с установленным коридором в ±1 процентный пункт. Решение принято Комитетом по денежно-кредитной политике в рамках очередного заседания, сообщает Lada.kz
Следующее рассмотрение базовой ставки запланировано на 11 июля 2025 года в 12:00.
Базовая ставка — это ключевой показатель денежно-кредитной политики государства. Она определяет процент, по которому Нацбанк:
предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам;
принимает депозиты от них.
Этот инструмент позволяет государству регулировать экономику страны, в частности:
влиять на инфляцию;
определять стоимость кредитов и депозитов для населения и бизнеса;
формировать ориентиры для банковской системы и инвестиционной среды.
Проще говоря, базовая ставка — это своего рода "термометр экономики": если показатели перегреваются, ставку могут повысить, если же экономика нуждается в стимуле — снизить.
Решения по базовой ставке имеют прямое воздействие на финансовую активность в стране. Рассмотрим два сценария:
Кредиты становятся дороже, так как банки закладывают более высокий процент.
Депозиты становятся привлекательнее, стимулируя население и бизнес больше сберегать, а не тратить.
Сокращается потребительский спрос, что замедляет рост цен, а значит, снижает инфляцию.
Одновременно происходит укрепление тенге, так как повышенная ставка делает национальную валюту более привлекательной для инвесторов.
Ставки по кредитам падают, делая заимствования более доступными.
Люди и компании активнее вкладываются в развитие, запускают новые проекты, больше тратят.
Это стимулирует экономическую активность, но может ускорить инфляцию.
В краткосрочной перспективе может наблюдаться ослабление курса тенге, так как снижается доходность по вложениям в тенге.
Предыдущее аналогичное решение было принято 11 апреля 2025 года. Тогда Национальный банк также установил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с тем же коридором. Таким образом, регулятор второй раз подряд сохраняет ставку без изменений, что может свидетельствовать о желании сохранить текущий баланс между поддержкой экономики и контролем над инфляцией.
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