Нацбанк объявил решение по базовой ставке

5 июня 2025 года Национальный банк Республики Казахстан озвучил решение по базовой ставке. Согласно официальному заявлению, ставка сохранена на уровне 16,5% годовых, с установленным коридором в ±1 процентный пункт. Решение принято Комитетом по денежно-кредитной политике в рамках очередного заседания, сообщает Lada.kz

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Следующее рассмотрение базовой ставки запланировано на 11 июля 2025 года в 12:00.

Что такое базовая ставка и зачем она нужна

Базовая ставка — это ключевой показатель денежно-кредитной политики государства. Она определяет процент, по которому Нацбанк:

предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам;

принимает депозиты от них.

Этот инструмент позволяет государству регулировать экономику страны, в частности:

влиять на инфляцию ;

определять стоимость кредитов и депозитов для населения и бизнеса;

формировать ориентиры для банковской системы и инвестиционной среды.

Проще говоря, базовая ставка — это своего рода "термометр экономики": если показатели перегреваются, ставку могут повысить, если же экономика нуждается в стимуле — снизить.

Как базовая ставка влияет на инфляцию и кредиты

Решения по базовой ставке имеют прямое воздействие на финансовую активность в стране. Рассмотрим два сценария:

При повышении базовой ставки:

Кредиты становятся дороже , так как банки закладывают более высокий процент.

Депозиты становятся привлекательнее , стимулируя население и бизнес больше сберегать, а не тратить .

Сокращается потребительский спрос, что замедляет рост цен , а значит, снижает инфляцию .

Одновременно происходит укрепление тенге, так как повышенная ставка делает национальную валюту более привлекательной для инвесторов.

При снижении базовой ставки:

Ставки по кредитам падают, делая заимствования более доступными.

Люди и компании активнее вкладываются в развитие, запускают новые проекты , больше тратят.

Это стимулирует экономическую активность, но может ускорить инфляцию .

В краткосрочной перспективе может наблюдаться ослабление курса тенге, так как снижается доходность по вложениям в тенге.

Ранее принятое решение

Предыдущее аналогичное решение было принято 11 апреля 2025 года. Тогда Национальный банк также установил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с тем же коридором. Таким образом, регулятор второй раз подряд сохраняет ставку без изменений, что может свидетельствовать о желании сохранить текущий баланс между поддержкой экономики и контролем над инфляцией.