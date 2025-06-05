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05.06.2025, 12:12

Нацбанк объявил решение по базовой ставке

Новости Казахстана 0 863

5 июня 2025 года Национальный банк Республики Казахстан озвучил решение по базовой ставке. Согласно официальному заявлению, ставка сохранена на уровне 16,5% годовых, с установленным коридором в ±1 процентный пункт. Решение принято Комитетом по денежно-кредитной политике в рамках очередного заседания, сообщает Lada.kz

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Следующее рассмотрение базовой ставки запланировано на 11 июля 2025 года в 12:00.

Что такое базовая ставка и зачем она нужна

Базовая ставка — это ключевой показатель денежно-кредитной политики государства. Она определяет процент, по которому Нацбанк:

  • предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам;

  • принимает депозиты от них.

Этот инструмент позволяет государству регулировать экономику страны, в частности:

  • влиять на инфляцию;

  • определять стоимость кредитов и депозитов для населения и бизнеса;

  • формировать ориентиры для банковской системы и инвестиционной среды.

Проще говоря, базовая ставка — это своего рода "термометр экономики": если показатели перегреваются, ставку могут повысить, если же экономика нуждается в стимуле — снизить.

Как базовая ставка влияет на инфляцию и кредиты

Решения по базовой ставке имеют прямое воздействие на финансовую активность в стране. Рассмотрим два сценария:

При повышении базовой ставки:

  • Кредиты становятся дороже, так как банки закладывают более высокий процент.

  • Депозиты становятся привлекательнее, стимулируя население и бизнес больше сберегать, а не тратить.

  • Сокращается потребительский спрос, что замедляет рост цен, а значит, снижает инфляцию.

  • Одновременно происходит укрепление тенге, так как повышенная ставка делает национальную валюту более привлекательной для инвесторов.

При снижении базовой ставки:

  • Ставки по кредитам падают, делая заимствования более доступными.

  • Люди и компании активнее вкладываются в развитие, запускают новые проекты, больше тратят.

  • Это стимулирует экономическую активность, но может ускорить инфляцию.

  • В краткосрочной перспективе может наблюдаться ослабление курса тенге, так как снижается доходность по вложениям в тенге.

Ранее принятое решение

Предыдущее аналогичное решение было принято 11 апреля 2025 года. Тогда Национальный банк также установил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с тем же коридором. Таким образом, регулятор второй раз подряд сохраняет ставку без изменений, что может свидетельствовать о желании сохранить текущий баланс между поддержкой экономики и контролем над инфляцией.

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