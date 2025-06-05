Дневной шум теперь под запретом: что нужно знать казахстанцам

Многие казахстанцы считают, что действующие нормы тишины распространяются исключительно на ночное время. Однако это не так: по санитарным правилам даже днём громкий шум может обернуться штрафом. Подробности рассказали юристы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Как пояснила юрист компании UP lawyers Индира Умурзакова, ошибочно полагать, что в дневное время можно шуметь без последствий.
«Вы удивитесь, но шуметь запрещено не только ночью, но и днём», — отмечает она. — «Санитарные нормы Министерства здравоохранения Казахстана устанавливают допустимые пределы: днём — не выше 55 децибел, ночью — 45 дБ».
Для наглядности: уровень 55 дБ соответствует звуку от работающей микроволновки. То есть даже обычный разговор повышенным тоном или включённая техника могут при определённых условиях оказаться нарушением.
Если уровень создаваемого шума в квартире превышает установленные санитарные нормы, даже в дневное время, это считается административным правонарушением. И за это можно получить штраф.
Согласно статье 425 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушителю может быть выписан штраф около 80 тысяч тенге.
Юрист Умурзакова указывает на неоднозначность существующих норм, особенно в контексте бытового ремонта:
«Получается, что даже при обычных ремонтных работах в квартире человек рискует получить штраф, если кто-то из соседей решит пожаловаться. Это создаёт абсурдную ситуацию, в которой сложно соблюдать требования и одновременно жить нормальной жизнью».
По её мнению, действующие правила требуют корректировки, чтобы учитывать бытовые реалии и не ущемлять права собственников жилья.
Пока законодательные нормы остаются в силе, юристы советуют придерживаться принципов добрососедства:
заранее предупреждать соседей о планируемом ремонте или шумных мероприятиях;
ограничивать шумные работы дневными часами;
при необходимости использовать шумоизоляционные материалы.
Вежливость и готовность к диалогу часто позволяют избежать жалоб, даже если уровень шума незначительно превышен.
В Казахстане действуют чёткие санитарные нормы, ограничивающие уровень шума как ночью, так и днём. Даже дневной шум выше 55 дБ может повлечь за собой административную ответственность. Эксперты считают, что нормативы требуют уточнения, особенно применительно к ремонтным работам, но пока они действуют, гражданам стоит учитывать их, чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями.
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