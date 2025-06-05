Дневной шум теперь под запретом: что нужно знать казахстанцам

Многие казахстанцы считают, что действующие нормы тишины распространяются исключительно на ночное время. Однако это не так: по санитарным правилам даже днём громкий шум может обернуться штрафом. Подробности рассказали юристы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: gov.kz

Шум — не только ночная проблема

Как пояснила юрист компании UP lawyers Индира Умурзакова, ошибочно полагать, что в дневное время можно шуметь без последствий.

«Вы удивитесь, но шуметь запрещено не только ночью, но и днём», — отмечает она. — «Санитарные нормы Министерства здравоохранения Казахстана устанавливают допустимые пределы: днём — не выше 55 децибел, ночью — 45 дБ».

Для наглядности: уровень 55 дБ соответствует звуку от работающей микроволновки. То есть даже обычный разговор повышенным тоном или включённая техника могут при определённых условиях оказаться нарушением.

Что грозит за превышение допустимого уровня шума

Если уровень создаваемого шума в квартире превышает установленные санитарные нормы, даже в дневное время, это считается административным правонарушением. И за это можно получить штраф.

Согласно статье 425 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушителю может быть выписан штраф около 80 тысяч тенге.

Ремонт в квартире — всегда риск?

Юрист Умурзакова указывает на неоднозначность существующих норм, особенно в контексте бытового ремонта:

«Получается, что даже при обычных ремонтных работах в квартире человек рискует получить штраф, если кто-то из соседей решит пожаловаться. Это создаёт абсурдную ситуацию, в которой сложно соблюдать требования и одновременно жить нормальной жизнью».

По её мнению, действующие правила требуют корректировки, чтобы учитывать бытовые реалии и не ущемлять права собственников жилья.

Как избежать конфликта с соседями

Пока законодательные нормы остаются в силе, юристы советуют придерживаться принципов добрососедства:

заранее предупреждать соседей о планируемом ремонте или шумных мероприятиях;

ограничивать шумные работы дневными часами;

при необходимости использовать шумоизоляционные материалы.

Вежливость и готовность к диалогу часто позволяют избежать жалоб, даже если уровень шума незначительно превышен.

Вывод

В Казахстане действуют чёткие санитарные нормы, ограничивающие уровень шума как ночью, так и днём. Даже дневной шум выше 55 дБ может повлечь за собой административную ответственность. Эксперты считают, что нормативы требуют уточнения, особенно применительно к ремонтным работам, но пока они действуют, гражданам стоит учитывать их, чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями.