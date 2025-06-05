Тенге не выдерживает: глава Нацбанка раскрыл причины роста рубля

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал, насколько корректно говорить о так называемом «комфортном» курсе российского рубля по отношению к тенге. По его словам, сам термин не совсем уместен, поскольку валютный курс формируется не административно, а под влиянием рыночных факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: «Московская газета» / mskgazeta.ru

Что подразумевается под «комфортным курсом»?

«Когда говорят о комфортном курсе, это в корне неверно. Он не комфортный, а исторически сложившийся. Это результат взаимодействия экономических систем. Экономики находят равновесие, и сейчас оно сформировалось в районе пяти тенге за рубль», — отметил Сулейменов.

Он подчеркнул, что говорить о выгодности такого курса можно только с точки зрения отдельных секторов экономики — для кого-то он приемлем, для других нет.

Влияние курса на различные отрасли

Как пояснил председатель Нацбанка, изменения курса рубля по отношению к тенге могут по-разному сказываться на различных отраслях:

Производственникам и экспортерам – выгоден слабый рубль, так как это позволяет казахстанским товарам конкурировать с российской продукцией, которая сама по себе остаётся дорогой.

Импортерам – напротив, невыгоден высокий курс рубля, особенно если речь идет о закупке оборудования и техники из России. Повышение курса увеличивает затраты на импорт.

Курс как инструмент конкурентоспособности

Сулейменов отметил, что валютный курс — это важный экономический инструмент, который оказывает прямое влияние на конкурентоспособность страны:

«В экономике считается, что чрезмерно сильный курс собственной валюты — это риск для бизнеса. Особенно если речь идет о соседях. Сильная валюта может привести к потере конкурентных преимуществ», — подчеркнул он.

О чем говорит текущий курс рубля?

Согласно заявлениям главы Нацбанка, текущий курс рубля — в районе 6,3–6,4 тенге на бирже и около 6,5 тенге в обменных пунктах — является отражением реального рыночного спроса и предложения.