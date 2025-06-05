Кредит из ниоткуда: как на имя казахстанки оформили сумму на 695 тысяч тенге

В Акмолинской области расследуется очередной случай мошенничества — 61-летняя женщина обнаружила, что на её имя оформили кредит, несмотря на то что она не получала подозрительных звонков и не переходила по вредоносным ссылкам. Как выяснилось, к инциденту может быть причастен её собственный сын, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК .

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Кредит на 695 тысяч тенге — без согласия и уведомлений

Инцидент произошёл в Сандыктауском районе. Пенсионерка обратилась в полицию 3 июня, сообщив, что в марте на её имя был оформлен кредит на сумму 695 тысяч тенге. Женщина утверждает, что не участвовала в подаче заявки, не получала звонков от банков и не переходила по сомнительным ссылкам.

Ситуация вызвала недоумение: как могли оформить кредит, не прибегая к типичным схемам с фишингом и телефонным обманом?

Под подозрением оказался близкий родственник

По предварительной версии сотрудников полиции, к оформлению займа мог быть причастен кто-то из близкого окружения женщины. Особенно учитывая, что мошенник, по всей видимости, имел доступ к её документам и мобильному телефону.

«В ходе проверки была установлена возможная причастность сына заявительницы. Следствие предполагает, что именно он мог оформить кредит, воспользовавшись личными данными матери», — сообщили в МВД РК.

Досудебное расследование продолжается, и в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

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