Вынесен приговор по делу об убийстве Шерзата Полата: главный обвиняемый получил 23 года лишения свободы

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Обстоятельства преступления

Убийство произошло в ночь с 3 на 4 октября 2024 года возле магазина «Камажай» в городе Талгар. Главный судебный процесс стартовал 17 апреля 2025 года и продлился почти два месяца. Родные погибшего — бабушка Жумабике Кадирова, отец Каржаубай Нурымов и мать Гульбара Бишимбиева — были признаны потерпевшими по делу.

Обвинения в ходе разбирательства варьировались: от убийства и покушения на убийство до хулиганства, кражи и несообщения о тяжком преступлении. Ни один из подсудимых не признал свою вину полностью.

Решение суда

Судья Ержан Жанузаков озвучил приговор каждому из участников инцидента:

Абзал Шынасыл

Признан виновным в хулиганстве, убийстве и покушении на убийство. По совокупности преступлений ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности.

Равиль Сакиев

Получил 20 лет заключения за хулиганство и покушение на убийство.

Азамат Токтаубаев

Осуждён за хулиганство и кражу. С учётом предыдущего приговора от 17 октября 2024 года, ему назначено 15 лет лишения свободы .

Нуркияс Ильясов

Получил 9 лет тюремного срока , включая наказание по ранее вынесенному приговору от 4 апреля 2024 года.

Дархан Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Шынгыс Белгожаев и Дидар Калиахмет

Каждый из четверых приговорён к 7 годам лишения свободы за участие в хулиганских действиях.

Думан Ыскак (несовершеннолетний)

Осуждён по статье за несообщение о тяжком преступлении. Ему назначено 1 год и 6 месяцев лишения свободы в учреждении для несовершеннолетних.

Итоги процесса

Несмотря на отрицание вины со стороны обвиняемых, суд признал их причастность к преступлению и назначил длительные сроки заключения. Родные Шерзата Полата добивались справедливого наказания для всех участников трагедии, повергшей в шок местное сообщество.