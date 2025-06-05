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05.06.2025, 17:27

В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном Казахстане

Новости Казахстана 0 41 324

В кулуарах Сената первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов прокомментировал инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), обнаруженными на территории Западно-Казахстанской области (ЗКО), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: uralskweek.kz
Фото: uralskweek.kz

Большинство дронов упали вблизи российского полигона

По словам представителя Минобороны, вопрос с найденными в ЗКО беспилотниками остается в повестке дня и находится под контролем нескольких ведомств.

«Минобороны уже не раз давало разъяснения по этому поводу. В настоящее время проводится служебное расследование с участием правоохранительных и специальных органов», — отметил Камалетдинов.

Он уточнил, что более 90% БПЛА, обнаруженных в ЗКО, упали в районе, прилегающем к Главному летному испытательному центру Российской Федерации. Этот центр располагается на территории, где действует российский военный полигон, а воздушное пространство над ним используется в целях испытаний.

Дроны запущены с территории России

На уточняющий вопрос журналистов о том, кто именно является отправителем этих беспилотников, первый замглавы Минобороны ответил прямо:

«Это Российская Федерация. Именно она запускает и проводит испытания своих беспилотных летательных аппаратов».

Таким образом, официально подтверждено, что происхождение найденных в ЗКО дронов связано с российскими военными испытаниями. Однако расследование инцидента продолжается, и окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверок.

Первый случай: село Уялы

В феврале текущего года на территории села Уялы Бокейординского района был найден неопознанный летательный объект. Судя по фото, он напоминал разведывательный беспилотник. Примечательно, что недалеко от места находки расположен российский военный полигон "Капустин Яр", который занимает почти половину территории района — 49,1%. Земли под полигоном находятся в аренде у Министерства обороны Российской Федерации.

Новое сообщение из Таскалинского района

18 марта очередной подозрительный объект, визуально схожий с БПЛА, был замечен жителями поселка Атамекен Таскалинского района. На место происшествия выехали саперы из Уральска, а также сотрудники районного отдела полиции. В правоохранительных органах подтвердили факт начала проверки по этому инциденту.

Третий инцидент в Жанибекском районе

Еще одна находка была зафиксирована 25 марта — на этот раз в Жанибекском районе. Объект также имел внешнее сходство с беспилотником. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что по данному факту организована совместная проверка с привлечением уполномоченных структур. Изучаются предметы, предположительно являющиеся фрагментами беспилотного летательного аппарата.

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