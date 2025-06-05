Криптовалюта вместо тенге: что ждет будущих пенсионеров в Казахстане?

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал возможность инвестирования средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в криптоактивы. Его заявление прозвучало 5 июня 2025 года в ходе брифинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Вопрос не рассматривался детально

По словам Сулейменова, вопрос вложения пенсионных средств в цифровые активы пока не обсуждался на серьезном уровне. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане отсутствует необходимая регуляторная среда для подобных инвестиций.

«Понятно, что регуляторной среды нет, но пенсионные активы – это не тот актив, который нужно вкладывать в крипту», – отметил глава Нацбанка.

Высокие доходы — не цель пенсионных фондов

Сулейменов признал, что криптовалюта может быть потенциально прибыльным инструментом, особенно в рамках агрессивных инвестиционных стратегий. Однако пенсионные активы, по его словам, должны использоваться по другому принципу.

«Криптовалюта — это хороший инструмент получения, наверное, высоких доходов, но только для очень агрессивных инвестиционных стратегий. Пенсионный фонд все-таки больше про сохранение и получение какого-то адекватного дохода, а не гонки за огромными доходностями», — пояснил он.

Итог: криптоинвестиции для ЕНПФ — маловероятны

Руководитель Нацбанка выразил мнение, что вложение пенсионных накоплений в криптовалюту является крайне рискованным шагом. По его словам, базовый подход Национального банка исключает такую возможность.