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05.06.2025, 19:15

Арестован замглавы Фонда соцмедстрахования по делу о хищении 400 млн тенге и 30 тысяч приписок

Новости Казахстана 0 1 139

Антикоррупционная служба Казахстана раскрыла схему хищений в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в центре которой оказался высокопоставленный чиновник. Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) арестован по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

Как действовала схема: фиктивные услуги и приписки в Damumed

По версии следствия, чиновник был причастен к системному хищению средств, выделенных на оказание медицинской помощи населению. Сумма ущерба оценивается в более чем 400 миллионов тенге.

Антикор сообщила, что для реализации преступной схемы использовалась информационная система Damumed, через которую вносились заведомо ложные данные о якобы оказанных медицинских услугах жителям Усть-Каменогорска.

«Фактически услуги не предоставлялись. Выявлено свыше 30 тысяч приписок», — уточнили в ведомстве.

Коммерческая деятельность и отмывание денег

Помимо этого, заместителя председателя правления ФСМС подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности одного из частных медицинских учреждений. Следствие считает, что полученные преступным путём средства чиновник легализовывал, в том числе путём приобретения дорогостоящего имущества.

Мера пресечения и дальнейшие действия

По решению суда подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

«Проверяется причастность чиновника и других лиц к иным эпизодам преступной деятельности», — отметили в Антикоре.

Сфера здравоохранения — зона повышенных коррупционных рисков

Антикоррупционная служба напомнила, что здравоохранение остаётся одной из наиболее уязвимых отраслей в вопросе коррупции. Только за последние три года в медицинской сфере было зарегистрировано 134 уголовных правонарушения, по которым осудили 57 человек.

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