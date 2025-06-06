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05.06.2025, 20:37

"Не просто щедрость": экс-супруга Алагузова заявила, что стоит за 100 квартирами

Новости Казахстана 0 1 390

Бывшая жена бизнесмена Турсена Алагузова — Ляйсира Марат — прокомментировала громкий жест предпринимателя, подарившего 100 квартир сотрудникам компании Galanz Bottlers. По ее словам, этот поступок — не акт бескорыстной благотворительности, а продуманный пиар-ход, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

«Это не благотворительность, а реклама»

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Ляйсира Марат подвергла сомнению истинные мотивы дарителя:

«Коммерческая акция, которую мы наблюдаем, — чистой воды маркетинговый шаг. Благотворительность — это когда дарят тихо, без выгоды и камер».

Заявление прозвучало на фоне активных обсуждений щедрого подарка в интернете и СМИ, вызвав волну поддержки со стороны пользователей.

История владения акциями и долги компании

Ляйсира напомнила, что в 2016 году, во время раздела имущества с Турсеном Алагузовым, ей досталось 43,25% акций компании Galanz Bottlers, а еще 7,5% принадлежали ее младшей сестре. Таким образом, сестры стали держателями контрольного пакета — 51% акций.

На тот момент, по словам женщины, финансовое положение Galanz Bottlers было крайне нестабильным:

  • общий долг — 13 млрд тенге;

  • годовой оборот — около 10 млрд тенге;

  • все имущество компании находилось в залоге.

«Мне пришлось буквально умолять председателя правления банка дать нам отсрочку. Мы держались только на надежде», — вспоминает она.

Попытка спасти бизнес

С 2016 по 2018 год, утверждает Ляйсира, она занималась антикризисным управлением: брала кредиты, искала частных инвесторов и вкладывала личные средства, чтобы не допустить банкротства компании. К середине 2018 года ситуацию удалось стабилизировать, и предприятие выбралось из долговой ямы.

Давление и уход из компании

Но именно тогда, как утверждает Ляйсира, ее бывший муж попытался отстранить ее от управления, обратившись за поддержкой к влиятельным структурам. Начались преследования, давление и возбуждение уголовных дел. В итоге она была вынуждена передать часть акций и летом 2021 года окончательно покинула Galanz Bottlers.

«Если бы я тогда не ушла, возможно, сейчас не записывала бы это видео», — подчеркнула она, добавив, что после ее ухода Алагузов вновь занял позицию в компании.

Реакция пользователей: пиар под видом щедрости?

Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи поддержали Ляйсиру, усомнившись в искренности поступка Алагузова:

  • «Благие дела не делаются с камерами».

  • «Все это ради пиара, теперь понятно».

  • «Она настоящая, а он играет на публику».

Комментаторы отмечают, что дарение квартир может быть направлено не только на поддержку сотрудников, но и на создание выгодного имиджа и укрепление позиций самого бизнесмена.

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