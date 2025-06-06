Казахстан отмечает Курбан айт: мусульман поздравили с праздником

Сегодня, 6 июня 2025 года, мусульмане Казахстана отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан айт. Этот день стал первым из трех, отведенных для празднования священного для исламского мира события, сообщает Lada.kz

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Символ духовного единства

Курбан айт (также известный как Курбан-байрам) — важная дата для миллионов верующих. Он знаменует собой завершение хаджа — паломничества в Мекку — и посвящён жертвенному приношению, которое символизирует преданность Аллаху, сострадание и помощь ближним.

Поздравление от Министерства культуры и информации РК

В связи с праздником Министерство культуры и информации Республики Казахстан обратилось к гражданам с поздравлением. Ведомство подчеркнуло, что Курбан айт — это не только религиозное событие, но и часть богатой духовной и культурной традиции казахстанского народа.

«Курбан айт символизирует важные духовные и культурные ценности, которые объединяют наш народ и делают его сильнее. Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом радость, счастье и благополучие. Мы желаем всем крепкого здоровья, мира и процветания. Пусть сердца будут наполнены добром, а поступки – вдохновлены светом этого великого дня», — говорится в официальном обращении.

Как проходит праздник

По традиции, в дни Курбан айта мусульмане совершают праздничный намаз (молитву), посещают мечети, навещают родственников и близких, оказывают помощь нуждающимся. Главным обрядом праздника является жертвоприношение — в память о готовности пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына по велению Аллаха.

Важность Курбан айта

Курбан айт играет важную роль в укреплении духовности, милосердия и взаимопомощи в обществе. Он напоминает о ценностях жертвенности, сострадания и единства, которые особенно актуальны в современном мире.