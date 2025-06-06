18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.06.2025, 07:02

Казахстан отмечает Курбан айт: мусульман поздравили с праздником

Новости Казахстана 0 3 463

Сегодня, 6 июня 2025 года, мусульмане Казахстана отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан айт. Этот день стал первым из трех, отведенных для празднования священного для исламского мира события, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Символ духовного единства

Курбан айт (также известный как Курбан-байрам) — важная дата для миллионов верующих. Он знаменует собой завершение хаджа — паломничества в Мекку — и посвящён жертвенному приношению, которое символизирует преданность Аллаху, сострадание и помощь ближним.

Поздравление от Министерства культуры и информации РК

В связи с праздником Министерство культуры и информации Республики Казахстан обратилось к гражданам с поздравлением. Ведомство подчеркнуло, что Курбан айт — это не только религиозное событие, но и часть богатой духовной и культурной традиции казахстанского народа.

«Курбан айт символизирует важные духовные и культурные ценности, которые объединяют наш народ и делают его сильнее. Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом радость, счастье и благополучие. Мы желаем всем крепкого здоровья, мира и процветания. Пусть сердца будут наполнены добром, а поступки – вдохновлены светом этого великого дня», — говорится в официальном обращении.

Как проходит праздник

По традиции, в дни Курбан айта мусульмане совершают праздничный намаз (молитву), посещают мечети, навещают родственников и близких, оказывают помощь нуждающимся. Главным обрядом праздника является жертвоприношение — в память о готовности пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына по велению Аллаха.

Важность Курбан айта

Курбан айт играет важную роль в укреплении духовности, милосердия и взаимопомощи в обществе. Он напоминает о ценностях жертвенности, сострадания и единства, которые особенно актуальны в современном мире.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…