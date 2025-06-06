Таинственные огни над Казахстаном: что это было на самом деле? (видео)

Жители нескольких регионов Казахстана стали очевидцами необычного светового явления в ночном небе. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК дало разъяснение по поводу возможной причины произошедшего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Что произошло

В ночь с 5 на 6 июня 2025 года над северными и центральными регионами Казахстана – в частности, над Астаной, Карагандой, Павлодаром и Костанай – граждане наблюдали яркие огни в небе. Видео с этим загадочным явлением быстро разошлось в социальных сетях, вызвав волну обсуждений и предположений.

Официальное объяснение

Пресс-служба МЦРИАП сообщила, что предварительная причина наблюдаемого светового явления — вход в атмосферу одного из объектов, ранее находившихся на околоземной орбите. Анализ данных международных служб, отслеживающих движение космического мусора, показал, что в указанный период были зафиксированы три события, каждое из которых могло быть связано с огнями в небе.

Версия 1: китайская ракета Zhuque-2 Enhanced

Наиболее вероятным источником свечения стал разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E. По информации ведомства:

Время входа в атмосферу: 5 июня, около 22:40 по времени Астаны

Происхождение объекта: ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной китайской компанией LandSpace 17 мая

Особенности: ракета использовала экологичное топливо – жидкий метан и кислород, что, вероятно, и обусловило яркое свечение при сгорании

Этот объект по времени и характеру свечения максимально совпадает с тем, что видели казахстанцы.

Версия 2: спутник Starlink

Вторым возможным источником явления называется спутник Starlink-1631, принадлежащий компании SpaceX:

Время входа: 6 июня, 03:41 по времени Алматы

Описание: плановое сведение с орбиты одного из устаревших спутников

Версия 3: японская ракета H-2A R/B

Третьим объектом стал разгонный блок японской ракеты H-2A:

Время входа: 6 июня, 00:36 по времени Алматы

Состояние: объект находился в фазе пассивного схода

Опасности нет

МЦРИАП подчеркнуло, что на сегодняшний день не зафиксировано никаких падений фрагментов на территории Казахстана, а также отсутствует информация о нанесении какого-либо ущерба. В министерстве заверили, что подобные объекты, как правило, полностью сгорают в атмосфере. Поэтому подобные явления являются зрелищными, но безопасными.

Призыв к гражданам

В завершение своего сообщения ведомство обратилось к казахстанцам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным и официальным источникам информации.