700 тысяч тонн газа в год: в Казахстане строят новый перерабатывающий завод

В Атырауской области, на западе Казахстана, стартовало строительство крупного газоперерабатывающего завода, предназначенного для переработки сжиженного нефтяного газа (СНГ), поступающего с месторождения Кашаган. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.kz
Проект осуществляется в рамках договоренностей между Министерством энергетики Казахстана и подрядными организациями, задействованными в реализации Северо-Каспийского проекта. Работа ведется на основании соглашения о разделе продукции.
В 2024 году между АО «QazaqGaz» и ТОО «НортКаспиан Оперейтинг Компани» был заключен договор купли-продажи сжиженного нефтяного газа. Также в рамках подготовки была утверждена Дорожная карта реализации проекта.
На сегодняшний день уже начаты строительные работы: ведется закладка фундамента будущего завода.
Согласно официальной информации, запуск предприятия запланирован на начало 2026 года. Полного выхода на проектную мощность ожидают в 2027 году. После выхода на плановые объемы завод сможет перерабатывать до 700 тысяч тонн сжиженного газа в год.
Новый газоперерабатывающий завод станет важным элементом инфраструктуры, направленным на эффективное использование ресурсов Кашаганского месторождения. Реализация проекта позволит повысить внутреннюю переработку газа, укрепит газохимическую отрасль страны и создаст дополнительные рабочие места в регионе.
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