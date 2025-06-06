700 тысяч тонн газа в год: в Казахстане строят новый перерабатывающий завод

Реализация в рамках Соглашения о разделе продукции

Проект осуществляется в рамках договоренностей между Министерством энергетики Казахстана и подрядными организациями, задействованными в реализации Северо-Каспийского проекта. Работа ведется на основании соглашения о разделе продукции.

В 2024 году между АО «QazaqGaz» и ТОО «НортКаспиан Оперейтинг Компани» был заключен договор купли-продажи сжиженного нефтяного газа. Также в рамках подготовки была утверждена Дорожная карта реализации проекта.

Этапы строительства и производственные мощности

На сегодняшний день уже начаты строительные работы: ведется закладка фундамента будущего завода.

Согласно официальной информации, запуск предприятия запланирован на начало 2026 года. Полного выхода на проектную мощность ожидают в 2027 году. После выхода на плановые объемы завод сможет перерабатывать до 700 тысяч тонн сжиженного газа в год.

Значение проекта

Новый газоперерабатывающий завод станет важным элементом инфраструктуры, направленным на эффективное использование ресурсов Кашаганского месторождения. Реализация проекта позволит повысить внутреннюю переработку газа, укрепит газохимическую отрасль страны и создаст дополнительные рабочие места в регионе.