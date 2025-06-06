Токаев поздравил народ Казахстана с Курбан айт

6 июня 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным обращением к народу по случаю одного из самых почитаемых мусульманских праздников — Курбан айт. В своем поздравлении Президент отметил духовную значимость этого дня и подчеркнул важность единства, взаимопонимания и милосердия в жизни казахстанского общества, сообщает Lada.kz

Фото: Акорда

Текст поздравления опубликовала в пятницу, 6 июня, пресс-служба Акорды.

Праздник, объединяющий народ

Курбан айт, по словам президента, является символом добра, сострадания и созидания. Он напоминает о вечных духовных ценностях, которые играют важную роль в укреплении гражданской солидарности и общественной стабильности.

– Этот священный праздник воспитывает в людях взаимоуважение, заботу о ближнем и готовность прийти на помощь тем, кто нуждается. Такие традиции, бережно передающиеся из поколения в поколение, формируют прочный фундамент для мира и согласия, – отметил Токаев.

Единство ради общего будущего

Президент подчеркнул, что только благодаря единству, стабильности и сплоченности народ Казахстана способен преодолевать вызовы времени и уверенно двигаться к достижению стратегических целей государства.

– Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан, – заявил он, напомнив, что ислам призывает к честности, взаимоуважению и социальной ответственности.

Пожелания благополучия каждой семье

В завершение своего обращения Касым-Жомарт Токаев пожелал всем казахстанцам мира, добра и исполнения благих помыслов, произнесенных в эти праздничные дни: