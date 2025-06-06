Перевозка барана в авто на Курбан айт: что нужно знать казахстанцам

В преддверии праздника Курбан айт в Казахстане актуализировался вопрос о законности перевозки животных, предназначенных для жертвоприношения. Многие граждане используют для этих целей личный транспорт, в том числе легковые автомобили. Редакция Tengri Auto обратилась за разъяснением в полицию Алматы, сообщает Lada.kz

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Перевозка барана в легковушке: что говорит закон

Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, перевозка живых баранов в легковом автомобиле законом не запрещена, однако при этом должны соблюдаться определенные условия:

животное не должно выходить за габариты транспортного средства;

должны быть обеспечены меры безопасности как для животного, так и для водителя и пассажиров.

Таким образом, использование легковых автомобилей для перевозки баранов разрешено, если соблюдаются требования безопасности и транспортные нормы.

Где можно совершать жертвоприношение

Полиция также напомнила, что ритуалы жертвоприношения, связанные с Курбан айт, должны проводиться строго в специально отведённых местах.

«В Алматы определены конкретные площадки для совершения обряда — это мечети. Торговля скотом осуществляется централизованно в одном месте, расположенном в Алатауском районе, на углу улицы Монкеби», — пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Как перевозить крупный скот: нормы и требования

Для транспортировки крупного рогатого скота в Казахстане существуют отдельные санитарные и ветеринарные нормы. Согласно им:

необходимо использовать специализированный транспорт — скотовозы;

скотовоз должен иметь деревянный настил с подстилкой и борта высотой до 2 метров;

молодняк КРС, овец, коз и свиней допускается перевозить без привязи, но только в количестве, позволяющем животным лежать в кузове.

Нарушение этих требований может привести к административной ответственности, особенно если будет зафиксирована угроза безопасности на дороге.