18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.06.2025, 09:48

Перевозка барана в авто на Курбан айт: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 934

В преддверии праздника Курбан айт в Казахстане актуализировался вопрос о законности перевозки животных, предназначенных для жертвоприношения. Многие граждане используют для этих целей личный транспорт, в том числе легковые автомобили. Редакция Tengri Auto обратилась за разъяснением в полицию Алматы, сообщает Lada.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Перевозка барана в легковушке: что говорит закон

Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, перевозка живых баранов в легковом автомобиле законом не запрещена, однако при этом должны соблюдаться определенные условия:

  • животное не должно выходить за габариты транспортного средства;

  • должны быть обеспечены меры безопасности как для животного, так и для водителя и пассажиров.

Таким образом, использование легковых автомобилей для перевозки баранов разрешено, если соблюдаются требования безопасности и транспортные нормы.

Где можно совершать жертвоприношение

Полиция также напомнила, что ритуалы жертвоприношения, связанные с Курбан айт, должны проводиться строго в специально отведённых местах.

«В Алматы определены конкретные площадки для совершения обряда — это мечети. Торговля скотом осуществляется централизованно в одном месте, расположенном в Алатауском районе, на углу улицы Монкеби», — пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Как перевозить крупный скот: нормы и требования

Для транспортировки крупного рогатого скота в Казахстане существуют отдельные санитарные и ветеринарные нормы. Согласно им:

  • необходимо использовать специализированный транспорт — скотовозы;

  • скотовоз должен иметь деревянный настил с подстилкой и борта высотой до 2 метров;

  • молодняк КРС, овец, коз и свиней допускается перевозить без привязи, но только в количестве, позволяющем животным лежать в кузове.

Нарушение этих требований может привести к административной ответственности, особенно если будет зафиксирована угроза безопасности на дороге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…