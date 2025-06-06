Семейные депозиты и пенсионные деньги: новшества в Отбасы банке для казахстанцев

Государственная программа жилищных сбережений по-прежнему остается одним из самых выгодных способов накопить на собственное жилье в Казахстане. В 2025 году Отбасы банк продолжает развивать свои продукты и внедряет обновленные условия ипотечного кредитования. Эксперты портала Krisha.kz разобрали, как функционирует система, на каких условиях предоставляются займы и какие изменения вступили в силу, сообщает Lada.kz