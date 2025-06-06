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06.06.2025, 11:31

Семейные депозиты и пенсионные деньги: новшества в Отбасы банке для казахстанцев

Новости Казахстана 0 5 443

Государственная программа жилищных сбережений по-прежнему остается одним из самых выгодных способов накопить на собственное жилье в Казахстане. В 2025 году Отбасы банк продолжает развивать свои продукты и внедряет обновленные условия ипотечного кредитования. Эксперты портала Krisha.kz разобрали, как функционирует система, на каких условиях предоставляются займы и какие изменения вступили в силу, сообщает Lada.kz

Фото: «Голос народа»
Фото: «Голос народа»

Что такое система жилстройсбережений

Отбасы банк — государственный финансовый институт, специализирующийся на жилищно-строительных сбережениях. Его работа строится по следующему принципу:

  • Вкладчик открывает специальный депозит и накапливает на нем минимум 50 % от стоимости будущего жилья.

  • После этого он может претендовать на ипотечный заем на льготных условиях.

  • Ключевое преимущество — низкие ставки: минимальная процентная ставка по кредиту может составлять всего 3,5 % годовых при соблюдении условий.

Чем дольше и стабильнее клиент копит деньги, тем выгоднее становятся условия займа.

Условия по вкладам и государственная премия

По состоянию на 2025 год действуют два вида вкладов с разными условиями:

  • Депозит "Баспана" — доходность 2 % годовых.

  • Депозит "Табысты" — доходность 5,5 % годовых.

Хотя проценты по вкладам ниже рыночных, разницу компенсирует государственная премия, которая начисляется ежегодно:

  • Размер госпремии — 20 % от суммы годового пополнения, но не более 200 МРП.

  • В 2025 году максимальная госпремия составляет 157 280 тенге.

  • Чтобы получить этот максимум, необходимо пополнить депозит на 786 400 тенге за год.

Как получить ипотеку в Отбасы банке

Процедура получения займа в банке состоит из двух этапов:

1. Накопительный этап

  • Открывается жилищный вклад.

  • Регулярные пополнения влияют на оценочный показатель (ОП).

  • При достижении ОП на уровне 16 баллов заемщик получает право на ипотеку под 3,5 % годовых.

2. Кредитный этап

  • После накопления 50 % стоимости жилья или выполнения условий по ОП, оформляется заем.

  • Ставка по ипотеке зависит от ОП и длительности накопления — от 3,5 % до 8,5 %.

  • Срок кредита — до 25 лет.

Как ускорить накопление на жилье

Есть несколько эффективных способов приблизить получение займа:

  • Семейный подход: открытие вкладов на членов семьи с возможностью получать госпремию на каждый из них.

  • Объединение вкладов: супруги, дети и родители могут объединить депозиты.

  • Использование пенсионных накоплений: если на счете в ЕНПФ накоплено больше установленного порога.

Сроки накопления и получение займа

  • Для оформления займа под 3,5 %, вклад должен существовать не менее 3 лет.

  • Если вклад пополнялся пенсионными средствами — ожидание составляет до 6 лет.

  • Если сразу накопить 50 % от стоимости квартиры, можно взять промежуточный заем на условиях 6–8,5 %, а через 3 года ставка снизится до 5 %.

Программы ипотечного кредитования в 2025 году

Кроме классической схемы 50/50, Отбасы банк предлагает дополнительные ипотечные программы с разными условиями:

Программа “30/70”

  • Первоначальный взнос — от 30 %.

  • Начальная ставка7 %, с понижением до 4 %.

  • Подходит только для покупки первичного жилья от застройщиков, сотрудничающих с банком.

Женская ипотека “Ұмай”

  • Первоначальный взнос — от 20 %.

  • Ставка — от 14,4 %, со снижением до 3,5–5 %.

  • Программа доступна только женщинам.

Программа “Отау”

  • Первоначальный взнос — от 10 %.

  • Процентная ставка9 %.

Примерные ежемесячные выплаты

Банк предоставляет ориентировочные расчеты, зависящие от суммы займа, ставки и срока кредитования. Например:

  • При займе на 15 млн тенге на 20 лет под 5 %, платеж составит примерно 99 000–105 000 тенге в месяц.

  • Чем выше первоначальный взнос и оценочный показатель, тем ниже итоговая ставка и переплата.

Отбасы банк в 2025 году продолжает оставаться стабильной и выгодной платформой для тех, кто планирует приобрести собственное жилье с государственной поддержкой. Обновленные программы и гибкие условия позволяют адаптировать ипотеку под разные жизненные ситуации, делая путь к собственной квартире более доступным.

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