Семейные депозиты и пенсионные деньги: новшества в Отбасы банке для казахстанцев

Государственная программа жилищных сбережений по-прежнему остается одним из самых выгодных способов накопить на собственное жилье в Казахстане. В 2025 году Отбасы банк продолжает развивать свои продукты и внедряет обновленные условия ипотечного кредитования. Эксперты портала Krisha.kz разобрали, как функционирует система, на каких условиях предоставляются займы и какие изменения вступили в силу, сообщает Lada.kz
Отбасы банк — государственный финансовый институт, специализирующийся на жилищно-строительных сбережениях. Его работа строится по следующему принципу:
Вкладчик открывает специальный депозит и накапливает на нем минимум 50 % от стоимости будущего жилья.
После этого он может претендовать на ипотечный заем на льготных условиях.
Ключевое преимущество — низкие ставки: минимальная процентная ставка по кредиту может составлять всего 3,5 % годовых при соблюдении условий.
Чем дольше и стабильнее клиент копит деньги, тем выгоднее становятся условия займа.
По состоянию на 2025 год действуют два вида вкладов с разными условиями:
Депозит "Баспана" — доходность 2 % годовых.
Депозит "Табысты" — доходность 5,5 % годовых.
Хотя проценты по вкладам ниже рыночных, разницу компенсирует государственная премия, которая начисляется ежегодно:
Размер госпремии — 20 % от суммы годового пополнения, но не более 200 МРП.
В 2025 году максимальная госпремия составляет 157 280 тенге.
Чтобы получить этот максимум, необходимо пополнить депозит на 786 400 тенге за год.
Процедура получения займа в банке состоит из двух этапов:
Открывается жилищный вклад.
Регулярные пополнения влияют на оценочный показатель (ОП).
При достижении ОП на уровне 16 баллов заемщик получает право на ипотеку под 3,5 % годовых.
После накопления 50 % стоимости жилья или выполнения условий по ОП, оформляется заем.
Ставка по ипотеке зависит от ОП и длительности накопления — от 3,5 % до 8,5 %.
Срок кредита — до 25 лет.
Есть несколько эффективных способов приблизить получение займа:
Семейный подход: открытие вкладов на членов семьи с возможностью получать госпремию на каждый из них.
Объединение вкладов: супруги, дети и родители могут объединить депозиты.
Использование пенсионных накоплений: если на счете в ЕНПФ накоплено больше установленного порога.
Для оформления займа под 3,5 %, вклад должен существовать не менее 3 лет.
Если вклад пополнялся пенсионными средствами — ожидание составляет до 6 лет.
Если сразу накопить 50 % от стоимости квартиры, можно взять промежуточный заем на условиях 6–8,5 %, а через 3 года ставка снизится до 5 %.
Кроме классической схемы 50/50, Отбасы банк предлагает дополнительные ипотечные программы с разными условиями:
Первоначальный взнос — от 30 %.
Начальная ставка — 7 %, с понижением до 4 %.
Подходит только для покупки первичного жилья от застройщиков, сотрудничающих с банком.
Первоначальный взнос — от 20 %.
Ставка — от 14,4 %, со снижением до 3,5–5 %.
Программа доступна только женщинам.
Первоначальный взнос — от 10 %.
Процентная ставка — 9 %.
Банк предоставляет ориентировочные расчеты, зависящие от суммы займа, ставки и срока кредитования. Например:
При займе на 15 млн тенге на 20 лет под 5 %, платеж составит примерно 99 000–105 000 тенге в месяц.
Чем выше первоначальный взнос и оценочный показатель, тем ниже итоговая ставка и переплата.
Отбасы банк в 2025 году продолжает оставаться стабильной и выгодной платформой для тех, кто планирует приобрести собственное жилье с государственной поддержкой. Обновленные программы и гибкие условия позволяют адаптировать ипотеку под разные жизненные ситуации, делая путь к собственной квартире более доступным.
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