Тело 8-летней девочки найдено в водоёме: трагедия всколыхнула Кульсары (видео)

В городе Кульсары Атырауской области произошла трагедия, всколыхнувшая не только местное сообщество, но и обнажившая серьёзные инфраструктурные проблемы. Вечером 5 июня пропала 8-летняя девочка, а уже на следующее утро стало известно, что её тело было обнаружено в водоёме, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык"

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Пропажа ребёнка: хронология событий

Согласно информации, распространённой пресс-службой департамента полиции по Атырауской области, сообщение о пропаже поступило в экстренные службы около 21:28. Девочка 2018 года рождения ушла из дома в районе полудня, после чего на связь не выходила. Из-за того что её маршрут был неизвестен, оперативные службы начали просмотр камер видеонаблюдения, а к поискам были подключены сотрудники районного управления по чрезвычайным ситуациям.

Примерно в 02:19 ночи, уже 6 июня, тело ребёнка было обнаружено в протоке Курсай. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, официальная причина смерти пока не установлена. В полиции призвали граждан воздержаться от распространения слухов и неподтверждённой информации. Проводится досудебное расследование.

Общественность требует ответа: район утопает во тьме

Трагедия вновь обратила внимание на наболевшую проблему — отсутствие уличного освещения на участке между 5-м аулом и микрорайоном Достык, который местные жители называют Вахтовым посёлком. Общественная активистка Жанаргуль Шаргабаева, комментируя ситуацию, подтвердила, что девочка проживала именно в этом районе.

Поздно вечером 5 июня Шаргабаева записала видеообращение, в котором эмоционально описала критическую ситуацию с безопасностью в округе. По её словам, в момент поисков ребёнка участок между двумя микрорайонами, включая мост, был полностью погружён в темноту.

«Полиция ищет ребёнка одним фонариком», — возмутилась активистка, призвав местные власти немедленно принять меры по улучшению уличного освещения и обеспечению безопасности.

Заброшенные здания — ещё одна угроза

Кроме отсутствия света, Шаргабаева указала на наличие в районе большого числа заброшенных зданий и полуразрушенных домов, которые официально подлежат сносу. Однако, по её словам, до сих пор никаких работ по их расчистке не ведётся. Подобные строения представляют угрозу для детей и подростков, особенно в условиях отсутствия освещения.

Поиски и трагическая развязка

В поисковой операции, помимо сотрудников полиции и МЧС, приняли участие и неравнодушные местные жители. Несмотря на усилия, ребёнка обнаружили уже мёртвой.

Трагедия в Кульсары стала поводом для широкой общественной дискуссии о халатности коммунальных служб и бездействии местных властей. Жители требуют незамедлительных действий: установка освещения, снос аварийных построек и обеспечение должного контроля за безопасностью в населённых пунктах.