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06.06.2025, 12:44

Фиктивный бизнесмен в Казахстане обобрал государство и компании на 880 млн тенге

Новости Казахстана 0 6 161

Суд признал жителя Костаная виновным в масштабном мошенничестве, причинившем ущерб государству и бизнесу на сумму 880 миллионов тенге. Мужчину приговорили к реальному сроку и запретили заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: © israelinside.info
Фото: © israelinside.info

Сложная схема: от фиктивных договоров до «серой» торговли

Как сообщили в пресс-службе областного суда, преступная деятельность подсудимого охватывала период с 2021 по 2023 годы. В течение этого времени он:

  • заключал фиктивные договоры с различными предприятиями на поставку сельхозпродукции — гербицидов, семян и удобрений;

  • создавал видимость успешной предпринимательской деятельности;

  • использовал частных перевозчиков для вывоза закупленных химикатов, которые затем исчезали в неизвестных направлениях;

  • продавал продукцию ниже закупочной стоимости.

Общий ущерб, нанесённый частным компаниям, составил более 730 миллионов тенге.

Ущерб государству: фиктивные счета-фактуры

В 2023 году мошенническая схема была дополнена новым элементом. Обвиняемый организовал выписку фиктивных счетов-фактур от имени товарищества с ограниченной ответственностью. Эти действия нанесли государству ущерб в размере более 150 миллионов тенге.

Судебное разбирательство и наказание

На судебном процессе подсудимый не признал вину. Однако:

  • пострадавшие компании потребовали строгого наказания;

  • прокурор запросил 7 лет лишения свободы и запрет на ведение бизнеса, связанного со средствами защиты растений, на тот же срок.

Суд учёл наличие инвалидности 3-й группы как смягчающее обстоятельство и вынес следующий приговор:

  • 6 лет 8 месяцев заключения в учреждении средней безопасности;

  • 7 лет запрета на предпринимательскую деятельность в области оборота химических средств защиты растений;

  • полное удовлетворение гражданских исков пострадавших организаций.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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