Зачем Нацбанк убирает курс доллара с глаз казахстанцев?

На улицах Казахстана больше не будет привычных светящихся табло с курсами валют. Это решение стало частью государственной стратегии по снижению зависимости от доллара, заявил глава Национального банка Тимур Сулейменов. Он подчеркнул, что сейчас нет необходимости «следить за курсом на каждом углу», сообщает Lada.kz

Тимур Сулейменов. Фото: Today.kz: Instagram

Почему исчезают уличные табло

Национальный банк еще в марте предложил внести поправки, запрещающие размещение информации о курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты за пределами помещений обменных пунктов. Инициатива предполагает демонтаж визуальных указателей на улицах, в том числе вдоль дорог, на фасадах зданий и рядом с пешеходными переходами.

По мнению регулятора, такие табло:

отвлекают внимание водителей;

нарушают архитектурный облик городов;

подчеркивают долларовую зависимость населения.

«Нам не нужно больше смотреть курс на каждом углу»

Тимур Сулейменов в интервью заявил, что речь не идет о сносе конструкций, а лишь об «устранении визуального шума». Он отметил:

«Это не снос, табло не являются стационарными сооружениями. Их просто надо убрать. Мы пережили этап, когда каждый считал нужным следить за курсом доллара буквально на каждом шагу. Сейчас в этом нет необходимости».

По его словам, окончательный переход к новой практике планируется ближе к осени — ориентировочно в сентябре. При этом внутри обменных пунктов информация о курсах останется доступной.

Возражения со стороны обменников

Предложение Нацбанка вызвало недовольство у представителей валютного бизнеса. Руководитель Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев высказал сразу несколько претензий:

Запрет на уличные табло, по его мнению, противоречит действующему законодательству .

Ограничение нарушает права потребителей , затрудняя доступ к информации.

Национальный банк не имеет полномочий регулировать вопросы, касающиеся городской архитектуры, безопасности дорожного движения и внешнего вида зданий.

Что дальше

Несмотря на критику, Нацбанк намерен реализовать политику ментальной дедолларизации, постепенно изменяя поведение и восприятие населения. Устранение визуальной демонстрации курса валют на улицах рассматривается как один из шагов к экономической и психологической независимости от иностранной валюты.