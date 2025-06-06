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06.06.2025, 14:17

Проект, который может остановить катастрофу века: Казахстан и Узбекистан дают ответ

Новости Казахстана 0 929

Казахстан и Узбекистан намерены совместно реализовать масштабную экологическую инициативу — проект по озеленению высохшего дна Аральского моря в приграничной зоне. Об этом сообщила министр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова в интервью агентству Kazinformпередает Lada.kz

 

Фото: Ulf Mauder / dpa / Globallookpress.com
Фото: Ulf Mauder / dpa / Globallookpress.com

Опыт Каракалпакстана привлекает внимание

По словам министра, в регион регулярно приезжают специалисты из Казахстана для обмена опытом. Они лично знакомятся с тем, как в Каракалпакстане ведется работа по озеленению опустошенной территории.

— Есть совместные проекты по совершенствованию технологий высадки саксаула. Поскольку Арал находится на территории обеих стран, логично, что усилия по его озеленению также должны быть общими, — отметила Лейли Сеитова.

В рамках сотрудничества предусмотрено не только совместное проектирование, но и последующая реализация инициативы по посадке саксаула в пограничной зоне.

Возврата к прежнему Аралу не будет, но можно сохранить остатки

Министр экологии Каракалпакстана подчеркнула, что вернуть Аральское море в прежних масштабах невозможно — это признанный факт. Однако она призывает сосредоточиться на сохранении остатков экосистемы и минимизации последствий катастрофического высыхания.

— Мы не сможем наполнить Арал заново, но обязаны сохранить то, что осталось. Для этого необходимо развивать региональное сотрудничество и водную дипломатию, — заявила Сеитова.

Саксаул помогает справляться с пылевыми бурями

Проект по высадке саксаула на дне высохшего Арала в Узбекистане стартовал в 2018 году. За это время удалось озеленить около 2 миллионов гектаров.

Первоначальные прогнозы предполагали, что посадки смогут удерживать 15–18% пыли и соли, поднимающейся с поверхности. Однако, по словам Сеитовой, результаты превзошли ожидания.

— Сейчас саксаул задерживает до 35–40% солевой и пылевой взвеси, что существенно снижает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье населения, — подчеркнула она.

Перспективы и значение проекта

Инициатива по озеленению высохшего дна Арала — важный шаг в направлении восстановления экологического баланса региона. Совместные усилия Казахстана и Узбекистана в этом направлении могут стать примером эффективного трансграничного сотрудничества в борьбе с последствиями одного из самых масштабных экологических кризисов Центральной Азии.

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