В Кульсары задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

Трагедия, потрясшая жителей города Кульсары, получила продолжение: в ночь на 6 июня в одном из каналов было найдено тело пропавшей накануне семилетней девочки. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в совершении преступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau ONLINE .

Фота: githayetsk.com

Исчезновение ребенка

Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, ребенок 2018 года рождения ушел из дома в дневное время 5 июня.

«Девочка покинула дом около 12:00 и не вернулась. Вечером, в 21:28, обеспокоенные родители обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери», — сообщили в ведомстве.

Сразу после поступления информации были организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников полиции и других экстренных служб.

Обнаружение тела и задержание подозреваемого

В ночь с 5 на 6 июня тело ребенка было найдено в Курсайском канале. Полиция оперативно установила личность подозреваемого — им оказался 36-летний житель Кульсары. Мужчина был задержан и помещён в изолятор временного содержания. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Возбуждение уголовного дела

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственные органы проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Ход расследования находится под личным контролем начальника Департамента полиции Атырауской области.