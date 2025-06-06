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06.06.2025, 16:03

Тайна ночного неба в Казахстане: астроном рассказал, что это было на самом деле

Новости Казахстана 0 4 061

В ночь с 5 на 6 июня жители разных регионов Казахстана стали свидетелями необычного зрелища — в небе появились яркие светящиеся объекты, оставлявшие за собой шлейф. Загадочное явление вызвало широкий общественный резонанс и породило множество версий: от падения метеорита до появления инопланетян. Однако специалисты предложили более земное объяснение происходящего, сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

Версия астронома: сход с орбиты, а не запуск ракеты

Астроном из Астаны Артур Гайдук в беседе с ТАСС опроверг распространённые предположения о том, что наблюдавшееся явление могло быть связано с запуском ракеты или полетом беспилотников. По его словам, характер траектории и визуальные признаки указывают на обратный процесс — не взлет, а сход объекта с орбиты.

«Была видна чёткая траектория движения — это свидетельствует о сходе с орбиты с последующим снижением и сгоранием в плотных слоях атмосферы. Запуск ракеты выглядит иначе, спутать два этих события невозможно», — объяснил Гайдук.

Что это было: метеорит или мусор?

Эксперт не исключает, что светящиеся объекты могли быть и метеоритами. Однако он считает более вероятным, что речь идёт о сгорающем космическом мусоре — отработанных элементах спутников и других объектов, оставшихся на орбите.

«Такие траектории характерны именно для сгорания фрагментов космического мусора. Метеориты — тоже возможная причина, но мусора вокруг Земли сейчас предостаточно, и такие события будут происходить всё чаще», — отметил астроном.

Подтверждение от министерства

Похожую версию накануне озвучило и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. По предварительной оценке ведомства, речь действительно может идти о космическом объекте, сошедшем с орбиты и вошедшем в атмосферу Земли.

Явление вызвало ажиотаж в соцсетях

Массовое наблюдение необычных огней стало темой бурного обсуждения в социальных сетях. Пользователи делились фото и видео, выдвигая собственные версии: одни говорили о метеоритном дожде, другие — об испытаниях нового оружия или даже «визите внеземных цивилизаций».

Тем не менее, специалисты уверены: никаких аномалий или угроз в данном случае зафиксировано не было. Скорее всего, речь идет о типичном для XXI века небесном спектакле — результатах активности человека на орбите.

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