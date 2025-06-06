«Ради выживания»: 50% казахстанцев ищут дополнительный заработок

Согласно данным компании ANCOR, представленных в рамках исследования The Talentist, 54% казахстанцев работают не только по основному месту работы, но и подрабатывают — занимаются фрилансом, развивают собственное дело или находят иные источники дохода. Это уже не редкость, а норма для многих семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Когда одной работы недостаточно

Основная причина стремления к дополнительному доходу — банальное несоответствие заработной платы повседневным расходам. Прожиточный минимум растет, цены на товары и услуги увеличиваются, а доходы зачастую остаются на прежнем уровне.

На этом фоне наблюдается снижение интереса к предпринимательству: если в 2023 году желание открыть собственный бизнес высказывали более 40% респондентов, то в 2025 году таких осталось только 31%. Зато фриланс привлекает все больше граждан — 19% опрошенных рассматривают его как основной или дополнительный источник дохода. Особенно активно ищут подработку молодежь и жители регионов с нестабильной экономикой.

Региональные различия: от зарплат «в конвертах» до проездных расходов

Исследование также выявило, что причины смены или расширения источников дохода варьируются в зависимости от региона:

Центральный Казахстан: здесь основной проблемой остаются «серые» зарплаты. Люди уходят с работы, не желая мириться с нестабильными выплатами и отсутствием социальных гарантий.

Западные регионы: на первый план выходит транспорт — компенсация расходов на проезд играет решающую роль при выборе работодателя.

Молодежь до 24 лет: предпочитает трудоустройство в крупных компаниях с численностью более 1000 сотрудников, связывая с этим понятием стабильность и перспективы роста.

Популярные отрасли: где хотят работать казахстанцы

Среди наиболее привлекательных сфер занятости в 2025 году оказались:

добывающая и перерабатывающая промышленность,

энергетика,

строительство.

Люди стремятся попасть туда, где возможны стабильные выплаты, перспективы карьерного роста и сильное корпоративное управление. Всё это даёт ощущение уверенности в завтрашнем дне.

Что удерживает сотрудников: не только зарплата, но и условия

Крупные работодатели всё чаще делают ставку на нематериальные формы мотивации. Среди популярных бонусов:

медицинская страховка,

дополнительные оплачиваемые выходные,

единоразовая материальная помощь.

Однако, как отмечается в исследовании, число компаний, предоставляющих сотрудникам медстраховку, снижается.

Подход к соцпакету зависит и от целевой аудитории:

Женщины и специалисты с высшим образованием чаще всего придают большое значение социальным гарантиям и льготам.

Молодежь до 24 лет ценит возможность гибкого графика, интерес к выполняемой работе и перспективы личностного развития.

Вывод: новая реальность рынка труда

Ситуация на рынке труда меняется. Одной работы уже недостаточно, а в некоторых случаях — это даже привилегия, доступная лишь тем, кто может себе позволить не распыляться.

Будущее формируется уже сейчас: успех принадлежит тем, кто способен быть гибким, учиться новому и проявлять инициативу. В мире, где стабильность — не гарант, а задача, множественные источники дохода становятся не выбором, а необходимостью.