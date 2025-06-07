Героизм казахстанцев в годы войны показали в документах на выставке в Москве

В российской столице прошла международная конференция с участием казахстанской делегации, где была представлена уникальная фотокнига, посвященная подвигам граждан Казахстана в годы Великой Отечественной войны. Издание стало результатом совместной архивной работы Казахстана и России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.kz
На мероприятии была презентована фотокнига под названием "Документальные свидетельства героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне", подготовленная государственными архивами двух стран. В ней собраны редкие исторические фотографии, документы и материалы, рассказывающие о вкладе казахстанцев в общую Победу.
С 2 по 7 июня в Москве проходит XXI заседание Консультативного совета руководителей государственных архивных служб стран СНГ. Казахстанская делегация приняла активное участие в рабочих сессиях, пленарных заседаниях и тематических обсуждениях.
В рамках визита также состоялось VI заседание Казахстанско-Российской комиссии по сотрудничеству в архивной сфере, где стороны обсудили:
перспективные направления совместных проектов,
обмен передовыми практиками и опытом,
внедрение новых цифровых решений в архивной отрасли.
Одним из ключевых акцентов конференции стало внедрение цифровых технологий в архивное дело. Участники поделились опытом цифровой трансформации, созданием электронных хранилищ и доступом к архивам через интернет-платформы. Делегация из Казахстана посетила новейшие архивные и музейные объекты, ознакомилась с российскими разработками в этой сфере.
Особое внимание в ходе мероприятий было уделено укреплению международного взаимодействия. Казахстанская сторона провела переговоры с представителями архивных ведомств Беларуси и Узбекистана. По итогам встреч достигнуты договоренности о расширении профессионального сотрудничества и реализации совместных инициатив.
Участники конференции подтвердили заинтересованность в продолжении диалога и реализации новых проектов. Очередное заседание архивных служб стран СНГ запланировано на 2026 год.
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