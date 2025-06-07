Сердце под угрозой: почему инфаркт стал реальностью для казахстанцев до 50 лет

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в Казахстане: в 2023 году они унесли жизни более 45 тысяч человек. Особенно тревожит тенденция «омоложения» болезней сердца — инфаркты всё чаще случаются у людей моложе 50 лет. Эксперт Алмаз Шарман объясняет, как изменить ситуацию и что может сделать каждый казахстанец, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
До недавнего времени казалось, что человечество успешно борется с инфарктами и инсультами благодаря новым лекарствам, отказу от курения, контролю давления и холестерина. Однако с 2019 года ситуация ухудшилась: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний начала расти как в западных странах, так и в Казахстане.
По официальным данным, в 2023 году от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане умерли более 45 тысяч человек — почти треть всех умерших. Всё чаще инфаркты и инсульты происходят у внешне здоровых людей в возрасте до 50 лет.
Факторы, приводящие к раннему развитию ССЗ, хорошо известны: ожирение, диабет, хронический стресс, низкая физическая активность, плохой сон и загрязнение воздуха. Особенно сильно это касается городов вроде Алматы, Усть-Каменогорска и Темиртау, где уровень смога превышает допустимые нормы.
Эти воздействия запускают воспалительные процессы и атеросклероз — постепенное сужение артерий холестериновыми бляшками. В результате риск инфаркта или инсульта появляется даже у молодых людей.
Атеросклероз может развиваться с 30 лет и при этом долго не проявляться. За рубежом установлено, что у половины мужчин старше 40 уже есть сосудистые поражения, даже если они считают себя здоровыми. В Казахстане врачи всё чаще сталкиваются с инфарктами у пациентов без очевидных симптомов.
Важно понимать: атеросклероз — это не просто высокий уровень холестерина, а хроническое воспаление сосудов. При наличии воспалительных заболеваний (например, псориаза или инфекций) риск возрастает в 2–3 раза.
С 2021 года в стране действует национальный проект «Здоровая нация», включающий скрининги по ССЗ. Однако их эффективность пока оставляет желать лучшего. Большинство казахстанцев не знают своих базовых показателей: давления, сахара, холестерина. Анализы на генетические и микробиомные риски доступны в частных клиниках и не охватывают массово население.
По оценкам международных специалистов, до 90% инфарктов можно предотвратить при своевременной диагностике и корректировке образа жизни.
Американская кардиологическая ассоциация определяет восемь ключевых показателей:
Артериальное давление
Уровень сахара в крови
Уровень холестерина ЛПНП
Индекс массы тела
Рацион питания
Уровень физической активности
Качество сна
Отказ от курения и алкоголя
В условиях Казахстана эти рекомендации особенно актуальны — уровень ожирения, диабета и гиподинамии остаётся высоким.
Для людей с высоким риском целевой уровень холестерина ЛПНП составляет менее 1,4 ммоль/л, а для тех, кто уже перенёс инфаркт, — менее 1 ммоль/л. Достижение этих показателей требует применения современных препаратов: статинов, ингибиторов всасывания холестерина и PCSK9. Часть из них входит в гарантированный объём бесплатной медпомощи, но их доступность ограничена.
Раз в год проверяйте давление, уровень холестерина, сахара и вес.
Если в семье были случаи инфаркта, обсудите это с врачом.
Спросите о липопротеинах(а) — этот маркёр важен для оценки риска.
Занимайтесь физической активностью не менее 150 минут в неделю.
Используйте технологии для мониторинга здоровья — от смарт-часов до мобильных приложений.
Генетические тесты выявляют наследственные риски сердечно-сосудистых катастроф.
Микробиомные анализы помогают понять уровень системного воспаления.
Искусственный интеллект и носимые гаджеты фиксируют аритмии и другие опасные состояния до появления симптомов.
Частные клиники Казахстана уже внедряют такие подходы: липопротеины(а), протеомика, персонализированная терапия. Но масштабное внедрение ещё впереди.
Об авторе:
Алмаз Шарман — профессор медицины, президент Академии профилактической медицины Казахстана и Национального центра здорового питания, член Американской ассоциации здравоохранения.
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