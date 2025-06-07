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07.06.2025, 08:57

Сердце под угрозой: почему инфаркт стал реальностью для казахстанцев до 50 лет

Новости Казахстана 0 594

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в Казахстане: в 2023 году они унесли жизни более 45 тысяч человек. Особенно тревожит тенденция «омоложения» болезней сердца — инфаркты всё чаще случаются у людей моложе 50 лет. Эксперт Алмаз Шарман объясняет, как изменить ситуацию и что может сделать каждый казахстанец, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Болезни сердца: тревожная статистика и новые вызовы

До недавнего времени казалось, что человечество успешно борется с инфарктами и инсультами благодаря новым лекарствам, отказу от курения, контролю давления и холестерина. Однако с 2019 года ситуация ухудшилась: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний начала расти как в западных странах, так и в Казахстане.

По официальным данным, в 2023 году от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане умерли более 45 тысяч человек — почти треть всех умерших. Всё чаще инфаркты и инсульты происходят у внешне здоровых людей в возрасте до 50 лет.

Причины «омоложения» болезней сердца

Факторы, приводящие к раннему развитию ССЗ, хорошо известны: ожирение, диабет, хронический стресс, низкая физическая активность, плохой сон и загрязнение воздуха. Особенно сильно это касается городов вроде Алматы, Усть-Каменогорска и Темиртау, где уровень смога превышает допустимые нормы.

Эти воздействия запускают воспалительные процессы и атеросклероз — постепенное сужение артерий холестериновыми бляшками. В результате риск инфаркта или инсульта появляется даже у молодых людей.

Атеросклероз: скрытая угроза

Атеросклероз может развиваться с 30 лет и при этом долго не проявляться. За рубежом установлено, что у половины мужчин старше 40 уже есть сосудистые поражения, даже если они считают себя здоровыми. В Казахстане врачи всё чаще сталкиваются с инфарктами у пациентов без очевидных симптомов.

Важно понимать: атеросклероз — это не просто высокий уровень холестерина, а хроническое воспаление сосудов. При наличии воспалительных заболеваний (например, псориаза или инфекций) риск возрастает в 2–3 раза.

Профилактика в Казахстане: что делается и чего не хватает

С 2021 года в стране действует национальный проект «Здоровая нация», включающий скрининги по ССЗ. Однако их эффективность пока оставляет желать лучшего. Большинство казахстанцев не знают своих базовых показателей: давления, сахара, холестерина. Анализы на генетические и микробиомные риски доступны в частных клиниках и не охватывают массово население.

По оценкам международных специалистов, до 90% инфарктов можно предотвратить при своевременной диагностике и корректировке образа жизни.

Восемь факторов здоровья сердца

Американская кардиологическая ассоциация определяет восемь ключевых показателей:

  • Артериальное давление

  • Уровень сахара в крови

  • Уровень холестерина ЛПНП

  • Индекс массы тела

  • Рацион питания

  • Уровень физической активности

  • Качество сна

  • Отказ от курения и алкоголя

В условиях Казахстана эти рекомендации особенно актуальны — уровень ожирения, диабета и гиподинамии остаётся высоким.

Современный подход к контролю холестерина

Для людей с высоким риском целевой уровень холестерина ЛПНП составляет менее 1,4 ммоль/л, а для тех, кто уже перенёс инфаркт, — менее 1 ммоль/л. Достижение этих показателей требует применения современных препаратов: статинов, ингибиторов всасывания холестерина и PCSK9. Часть из них входит в гарантированный объём бесплатной медпомощи, но их доступность ограничена.

Как защитить сердце: конкретные шаги

  1. Раз в год проверяйте давление, уровень холестерина, сахара и вес.

  2. Если в семье были случаи инфаркта, обсудите это с врачом.

  3. Спросите о липопротеинах(а) — этот маркёр важен для оценки риска.

  4. Занимайтесь физической активностью не менее 150 минут в неделю.

  5. Используйте технологии для мониторинга здоровья — от смарт-часов до мобильных приложений.

Новые технологии в медицине

  • Генетические тесты выявляют наследственные риски сердечно-сосудистых катастроф.

  • Микробиомные анализы помогают понять уровень системного воспаления.

  • Искусственный интеллект и носимые гаджеты фиксируют аритмии и другие опасные состояния до появления симптомов.

Частные клиники Казахстана уже внедряют такие подходы: липопротеины(а), протеомика, персонализированная терапия. Но масштабное внедрение ещё впереди.

Сердечно-сосудистые заболевания всё чаще затрагивают казахстанцев в расцвете лет. Однако с современными методами диагностики и профилактики многие трагедии можно предотвратить. Главное — не откладывать заботу о сердце на потом.

Об авторе:
Алмаз Шарман — профессор медицины, президент Академии профилактической медицины Казахстана и Национального центра здорового питания, член Американской ассоциации здравоохранения.

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