Землетрясение зарегистрировали в Алматы

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 километрах на юго-запад от Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

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Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 07 июня в 08:33 по столичному времени на территории Кыргызстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения располагается в 279 км на юго-запад от г. Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) в Алматы составила 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.