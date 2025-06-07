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07.06.2025, 11:52

Казахстанцу вынесли крайнюю меру — пожизненно лишён водительских прав

Новости Казахстана 0 1 399

В Жетысуской области мужчина получил пожизненный запрет на управление автомобилем. Помимо этого, суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: prokuror-pmr.org
Фото: prokuror-pmr.org

Повторное нарушение привело к жесткому приговору

Как установило следствие, мужчина был ранее лишен водительских прав сроком на 10 лет за серьезное нарушение правил дорожного движения. Несмотря на действующий запрет, он вновь сел за руль. Более того, при задержании выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд учел отягчающие обстоятельства

Судебное заседание прошло в Алакольском районе с участием местных жителей. Согласно информации прокуратуры, процесс имел показательный характер и был направлен на привлечение внимания общественности к проблеме вождения в нетрезвом виде.

С учетом рецидива и опасности, которую водитель представлял для окружающих, суд принял решение о пожизненном лишении его права управлять транспортными средствами. Кроме того, за нарушение ранее вынесенного судебного запрета он получил наказание в виде шести месяцев заключения.

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