Почему казахстанцев могут развернуть на границе с РФ: новые правила для въезда

С 30 июня 2025 года в России вступают в силу новые правила пересечения границы для граждан стран с безвизовым режимом, включая Казахстан. Несмотря на отсутствие формального визового требования, порядок въезда теперь потребует предварительной онлайн-регистрации и получения специального QR-кода. Эксперты называют эти меры фактическим введением электронных виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Фото: myfin.by

Что изменится с 30 июня

Согласно постановлению правительства РФ, всем иностранным гражданам из стран, с которыми у России действует безвизовый режим (в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Таджикистан), необходимо:

Не позднее чем за 72 часа до поездки подать электронное уведомление о визите.

Оформить заявление через новое мобильное приложение «Госуслуги RuID», которое пока еще находится в стадии разработки.

Указать цель визита, срок пребывания, загрузить фотографию и другие персональные данные.

Получить уникальный QR-код, который предъявляется при пересечении границы.

В экстренных случаях (например, смерть или тяжелая болезнь родственника) уведомление можно будет подать за 4 часа до въезда.

Проблема с приложением

На момент публикации приложение «Госуслуги RuID» отсутствует в официальных магазинах App Store и Google Play. Российские СМИ сообщают, что его разработка продолжается, и доступность ожидается не ранее конца июня. Это может вызвать затруднения при оформлении въезда, особенно в первые дни после вступления новых правил в силу.

Биометрия и цифровой профиль

Дополнительно, с 30 июня 2025 года Россия начнет обязательный сбор биометрических данных у казахстанцев при въезде:

Фотография и отпечатки пальцев будут собираться на всех погранпунктах.

Эти данные войдут в цифровой профиль иностранца, который будет формироваться в приложении «RuID».

Профиль будет интегрирован с рядом российских государственных систем, включая портал «Госуслуги».

На первом этапе (с декабря 2024 года по июнь 2025 года) сбор данных уже осуществляется в международных аэропортах Москвы и на пограничном пункте Маштаково (Оренбургская область).

Кто освобожден от новых требований

Некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в РФ без QR-кода:

Дипломаты и их семьи

Дети до 6 лет

Лица с разрешением на временное проживание или видом на жительство

Граждане Беларуси

Все остальные обязаны будут пройти электронную регистрацию, даже если приложение не будет полноценно функционировать.

Мнение экспертов: электронная виза под другим названием

Правозащитница Валентина Чупик считает, что Россия фактически вводит упрощенный визовый режим в электронном формате:

«Это и есть виза, только в цифровом виде. Те, кому уже запрещен въезд, узнают об этом заранее, что удобно. Но те, кто получит отказ, столкнутся с проблемой обжалования, ведь официального уведомления не будет», — поясняет Чупик в интервью «Радио Азаттык».

Комментарии властей стран региона

МИД Кыргызстана сообщил, что отсутствие QR-кода не станет формальным основанием для отказа во въезде. Однако гражданам рекомендовано оформить уведомление заранее, чтобы избежать задержек на границе.

Представители внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана пока не комментировали нововведения. Генконсульство Узбекистана в Екатеринбурге ограничилось инструкцией по оформлению заявки.

Риски и ограничения

Даже наличие QR-кода не гарантирует беспрепятственного въезда в Россию. Как сообщает «Газета.Ru», окончательное решение примет сотрудник погранслужбы. Причиной отказа может стать, например, несовпадение биометрических данных или отсутствие электронного уведомления.

Кроме того, Россия уже сократила срок допустимого пребывания граждан Казахстана:

С 1 января 2025 года — не более 90 суток суммарно в календарном году.

Ранее допускалось пребывание 90 дней в течение 180 суток.

Продлить пребывание могут лишь те, кто находится в РФ на учебе, по трудовому договору, с временным проживанием или в статусе беженца.

Дополнительные причины для отказа во въезде

Посольство Казахстана в РФ напоминает: отсутствие записи о запрете во въезде по линии МВД России не исключает наличие ограничений от других федеральных органов, включая ФСБ, Минобороны, СВР и др.

Также возможно ограничение на границе при выявлении запрещенных к ввозу веществ. В частности, особое внимание обращено на растение гармала (адраспан), приравненное в РФ к наркотическим средствам. За его ввоз могут назначить до 3 лет лишения свободы, а за крупную партию — до 8 лет.

Рекомендации для граждан Казахстана

Посольство РК рекомендует:

Проверить свои данные на онлайн-сервисе МВД РФ перед поездкой — хотя информация носит справочный характер.

Подготовиться к длительным проверкам на границе и возможному отказу во въезде без объяснения причин.

С осторожностью относиться к провозу растительных и лекарственных веществ, особенно в сушеном виде.

С 30 июня поездка в Россию для граждан Казахстана усложнится. Без предварительной цифровой регистрации, биометрии и новых документов въезд может быть невозможен. Несмотря на отсутствие формального визового режима, фактически он начинает действовать — в электронном виде и с рядом ограничений.