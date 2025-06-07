Почему казахстанцев могут развернуть на границе с РФ: новые правила для въезда

С 30 июня 2025 года в России вступают в силу новые правила пересечения границы для граждан стран с безвизовым режимом, включая Казахстан. Несмотря на отсутствие формального визового требования, порядок въезда теперь потребует предварительной онлайн-регистрации и получения специального QR-кода. Эксперты называют эти меры фактическим введением электронных виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Согласно постановлению правительства РФ, всем иностранным гражданам из стран, с которыми у России действует безвизовый режим (в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Таджикистан), необходимо:
Не позднее чем за 72 часа до поездки подать электронное уведомление о визите.
Оформить заявление через новое мобильное приложение «Госуслуги RuID», которое пока еще находится в стадии разработки.
Указать цель визита, срок пребывания, загрузить фотографию и другие персональные данные.
Получить уникальный QR-код, который предъявляется при пересечении границы.
В экстренных случаях (например, смерть или тяжелая болезнь родственника) уведомление можно будет подать за 4 часа до въезда.
На момент публикации приложение «Госуслуги RuID» отсутствует в официальных магазинах App Store и Google Play. Российские СМИ сообщают, что его разработка продолжается, и доступность ожидается не ранее конца июня. Это может вызвать затруднения при оформлении въезда, особенно в первые дни после вступления новых правил в силу.
Дополнительно, с 30 июня 2025 года Россия начнет обязательный сбор биометрических данных у казахстанцев при въезде:
Фотография и отпечатки пальцев будут собираться на всех погранпунктах.
Эти данные войдут в цифровой профиль иностранца, который будет формироваться в приложении «RuID».
Профиль будет интегрирован с рядом российских государственных систем, включая портал «Госуслуги».
На первом этапе (с декабря 2024 года по июнь 2025 года) сбор данных уже осуществляется в международных аэропортах Москвы и на пограничном пункте Маштаково (Оренбургская область).
Некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в РФ без QR-кода:
Дипломаты и их семьи
Дети до 6 лет
Лица с разрешением на временное проживание или видом на жительство
Граждане Беларуси
Все остальные обязаны будут пройти электронную регистрацию, даже если приложение не будет полноценно функционировать.
Правозащитница Валентина Чупик считает, что Россия фактически вводит упрощенный визовый режим в электронном формате:
«Это и есть виза, только в цифровом виде. Те, кому уже запрещен въезд, узнают об этом заранее, что удобно. Но те, кто получит отказ, столкнутся с проблемой обжалования, ведь официального уведомления не будет», — поясняет Чупик в интервью «Радио Азаттык».
МИД Кыргызстана сообщил, что отсутствие QR-кода не станет формальным основанием для отказа во въезде. Однако гражданам рекомендовано оформить уведомление заранее, чтобы избежать задержек на границе.
Представители внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана пока не комментировали нововведения. Генконсульство Узбекистана в Екатеринбурге ограничилось инструкцией по оформлению заявки.
Даже наличие QR-кода не гарантирует беспрепятственного въезда в Россию. Как сообщает «Газета.Ru», окончательное решение примет сотрудник погранслужбы. Причиной отказа может стать, например, несовпадение биометрических данных или отсутствие электронного уведомления.
Кроме того, Россия уже сократила срок допустимого пребывания граждан Казахстана:
С 1 января 2025 года — не более 90 суток суммарно в календарном году.
Ранее допускалось пребывание 90 дней в течение 180 суток.
Продлить пребывание могут лишь те, кто находится в РФ на учебе, по трудовому договору, с временным проживанием или в статусе беженца.
Посольство Казахстана в РФ напоминает: отсутствие записи о запрете во въезде по линии МВД России не исключает наличие ограничений от других федеральных органов, включая ФСБ, Минобороны, СВР и др.
Также возможно ограничение на границе при выявлении запрещенных к ввозу веществ. В частности, особое внимание обращено на растение гармала (адраспан), приравненное в РФ к наркотическим средствам. За его ввоз могут назначить до 3 лет лишения свободы, а за крупную партию — до 8 лет.
Посольство РК рекомендует:
Проверить свои данные на онлайн-сервисе МВД РФ перед поездкой — хотя информация носит справочный характер.
Подготовиться к длительным проверкам на границе и возможному отказу во въезде без объяснения причин.
С осторожностью относиться к провозу растительных и лекарственных веществ, особенно в сушеном виде.
С 30 июня поездка в Россию для граждан Казахстана усложнится. Без предварительной цифровой регистрации, биометрии и новых документов въезд может быть невозможен. Несмотря на отсутствие формального визового режима, фактически он начинает действовать — в электронном виде и с рядом ограничений.
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