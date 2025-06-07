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07.06.2025, 12:52

26 ножевых ранений: в Астане осудили мужчину за жестокое убийство охранника

Новости Казахстана 0 629

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за зверское нападение, в результате которого погиб охранник. Преступление произошло при исполнении потерпевшим служебных обязанностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на преcc-службу горсуда.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Конфликт на складе закончился трагедией

Инцидент произошел 24 января на территории одного из складских помещений в столице. По информации пресс-службы городского суда, в тот день руководитель предприятия поручил своему охраннику вывести с объекта незнакомца, находившегося на складе без разрешения.

При попытке выполнить указание, между охранником и нарушителем вспыхнул конфликт. Сперва это была словесная перепалка, но вскоре она переросла в жестокое насилие.

Жестокие подробности преступления

Как установило следствие и подтвердил суд, в ходе ссоры обвиняемый ударил охранника по лицу, отчего тот потерял сознание. Воспользовавшись моментом, злоумышленник закрыл дверь, изолировав комнату, после чего задушил мужчину голыми руками. Однако на этом он не остановился.

Из материалов дела следует, что обвиняемый затем достал самодельное холодное оружие и нанес потерпевшему 26 ножевых ранений в грудную и брюшную область. От полученных травм охранник скончался на месте до прибытия экстренных служб.

Суд учел наличие ребёнка у подсудимого

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину лишь частично. Однако суд принял во внимание показания очевидцев, заключения экспертиз, а также позицию потерпевшей стороны. Это позволило квалифицировать действия мужчины как особо тяжкое преступление.

Несмотря на степень жестокости, суд учёл наличие у подсудимого малолетнего ребёнка, что было признано смягчающим обстоятельством. Отягчающих факторов сторона обвинения не выявила.

Итоги рассмотрения дела

Согласно оглашённому приговору:

  • обвиняемый приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима;

  • он также обязан выплатить семье погибшего моральный ущерб в размере 8 миллионов тенге.

Пока приговор не вступил в законную силу. У сторон есть право на обжалование в установленный законом срок.

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