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07.06.2025, 13:50

Димаш Кудайберген выступил с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Степаном Хаузером

Новости Казахстана 0 643

6 июня 2025 года на сцене конкурса «Virtuosos» в Будапеште состоялось историческое выступление: Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Степан Хаузер исполнили легендарную песню «My Way». Совместное выступление стало кульминацией второго финала 10-го юбилейного сезона конкурса. Для казахстанского певца участие в этом квартете стало исполнением давней мечты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото:dimachnews
Фото:dimachnews

Историческое выступление на сцене «Virtuosos»

Во втором финале 10-го юбилейного конкурса молодых инструменталистов «Virtuosos», прошедшем 6 июня 2025 года в Будапеште, состоялась премьера уникального квартета. На сцену вышли члены жюри конкурса — оперные легенды Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, казахстанский певец Димаш Кудайберген и хорватский виолончелист Степан Хаузер. Артисты исполнили культовую композицию «My Way», прославленную Фрэнком Синатрой.

«Работа с маэстро Доминго, а также с маэстро Хосе Каррерасом была моей мечтой. Я очень нервничал, но был невероятно вдохновлен. Они все еще работают, все еще великолепно поют. Я с нетерпением жду их выступлений. И через 20, а может быть, и через 30 лет», — поделился впечатлениями Димаш Кудайберген.

«My Way» — гимн индивидуальности

Композиция «My Way» впервые прозвучала в исполнении Фрэнка Синатры в 1969 году и с тех пор стала символом личного пути и самовыражения. Песня также исполнялась такими артистами, как Элвис Пресли, Мирей Матье, Том Джонс и Муслим Магомаев. Совместное исполнение этой композиции четырьмя выдающимися музыкантами стало настоящим подарком для зрителей.

 

Продолжение сотрудничества

Ранее, в рамках проекта «Virtuosos», Димаш Кудайберген и Степан Хаузер представили дуэтную версию композиции «Stranger», флагманской песни сольного тура казахстанского артиста. Произведение, написанное Игорем Крутым, было исполнено в новой аранжировке с использованием казахского народного инструмента кобыз и виолончели, что придало композиции особую глубину и эмоциональность.

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