Минобороны Казахстана разъяснило порядок призыва граждан и опровергло слухи о массовых задержаниях

7 июня 2025 года Министерство обороны Казахстана выступило с официальным заявлением, разъяснив процедуру призыва граждан на срочную воинскую службу и опровергнув информацию о массовых задержаниях. В ведомстве подчеркнули, что действия проводятся в рамках закона, а каждый случай рассматривается индивидуально. Гражданам напомнили об ответственности за уклонение от службы и призвали не распространять недостоверную информацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Минобороны Казахстана разъяснило порядок призыва и действия сотрудников

7 июня Министерство обороны Республики Казахстан выступило с официальным разъяснением на фоне распространения в СМИ и соцсетях видеороликов, в которых утверждается о якобы массовом задержании граждан призывного возраста и их доставке в военкоматы.

В ведомстве пояснили, что весенний призыв проводится в плановом порядке. Однако на практике нередко возникают сложности, связанные с тем, что граждане не проживают по месту регистрации и не являются по вручённым повесткам. В таких случаях обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел.

Подчёркивается, что иногда призывники оказывают сопротивление законным действиям полиции, что вынуждает сотрудников доставлять их в военкоматы принудительно. На месте представители призывной комиссии выясняют, подлежит ли гражданин призыву. Если нет — его отпускают. Если основания есть, он направляется на медицинское обследование и последующие этапы призыва.

Ответственность за уклонение и позиция Минобороны

Минобороны напомнило, что уклонение от службы карается в соответствии с административным и уголовным законодательством. Ведомство также обратилось к населению с просьбой не поддаваться слухам и не распространять недостоверную информацию, касающуюся деятельности государственных органов.

5 июня первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что в отдельных случаях возможны задержания на улице. По его словам, это мера применяется, когда гражданин систематически уклоняется от контакта с военкоматом и игнорирует повестки.